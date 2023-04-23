Ayvalık’ta Köy Enstitüleri kitap ve efemera sergisi

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Eğitimci- Koleksiyoner Haldun Cezayirlioğlu'nun "Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera" sergisine ev sahipliği yapıyor. 2 Mayıs akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışı Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul tarafından yapıldı. Değişik konularda efemera toplayan, yaklaşık altmış bin adet kitap sahibi olan, eski ve değerli kitapları toplayarak "Butik Kütüphane" oluşturmaya çalışan Haldun Cezayirlioğlu, Köy Enstitülerinin kuruluşun 83'üncüyıl dönümünde Ayvalık'ta sergi açmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sergilerini daha önce Ankara, İstanbul, Kastamonu, Eskişehir, İzmir ve İzmit'te sanatseverler ile buluşturduğunu hatırlatan Cezayirlioğlu, "Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera koleksiyonumla ilgili olarak kütüphanemde bin 200 farklı kitap ve çok sayıda efemera malzemesi var. Ayrıca; broşür, poster, fotoğraf ve diğer yazılı dokümanlarımda bulunuyor" dedi.

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