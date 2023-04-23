Bayramda doğru beslenmenin ipuçları

Ramazan Bayramında özellikle şeker, tatlı ve hamurişi ikramlarının çokça tüketildiğini belirten Çisil Güneş, bu durumun sağlığı olumsuz etkileyip kilo artışına sebep olduğuna dikkat çekti. Diyetisyen Güneş, "Bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek besinlerdir. Bu besinleri bayram boyunca sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve aşırı kalori alımına bağlı olarak kilo artışına sebep olabilmektedir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulmalıdır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve meyveler tercih edilmelidir" dedi.



HAFİF BİR KAHVALTI

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini dile getiren Özel Sağlık Hastanesi Diyetisyeni Çisil Güneş, "Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal vb. tatlı besinlerin tüketilmemesi; domates, salatalık, maydanoz, taze biber vb. çiğ sebzeler ile yumurta, peynir gibi protein içerikli besinlerin tüketilmesi sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.



BOL BOL SU İÇİLMELİ

Ramazan boyunca tutulan orucun ardından insanların kendilerini kısıtlanmış gibi hissettiklerini kaydeden Diyetisyen Çisil Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Ramazan sonrasında sağlıklı beslenme düzenine dönerek 2-3 ana öğün ve 2-3 ara öğün şeklinde beslenmelisiniz. Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşan sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalıdır. Ramazan ayı boyunca azalan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte artırılması önemlidir. Bayram ziyaretlerinde fazla miktarda çay ve kahve tüketimi dikkat çekmektedir. Artan çay, kahve tüketimi ile beraber su tüketiminde de azalma olmaktadır."

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