Sivilceye düşman cilde dost maskeler

Hormonlara ve beslenmeye bağlı olarak gelişen sivilceler, vücutta meydana gelen yağ artışı nedeni ile oluşur. Bu bakımdan sivilceler için yüz maskesi hazırlayarak sivilce oluşumunu önleyebilir veya sivilce izlerinden doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz.

Doğal malzemeler ile hazırlanan sivilceler için maske kesin çözüm olmasa da uzun vadede etkileri görülebilir.

Sivilceler için maske tarifleri mutlaka cilt tipine göre tercih edilmelidir. Eğer cilt yağlı ise daha çok kurutan kil gibi maskeler, cilt kuru ise de nemlendiren yoğurtlu maskeler uygulanabilir.



KİL MASKESİ

Kil ciltteki gözenekleri sıkıştırmak ve fazla yağdan temizlemek için en etkili malzemelerden biridir.

7 adet çileği robot yardımı ile güzelce ezmeli ve ardından 1 çay kaşığı limon suyu ile bir yemek kaşığı kili karıştırmalısınız. Hazırladığınız bu kil karışımlı ciltteki sivilceler için maske sadece sivilce oluşumunu engellemekle kalmaz aynı zamanda cildi yenileyici bileşenler içerir. Kil ve bal karışımı da cildin en derin gözeneklerine nüfuz ederek fayda sağlar.



ÇİLEK MASKESİ

İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlarla cildi korumaya yardımcı olan çilek, ölü hücreleri temizleyerek cildin canlanmasını sağlar. 2 adet ezilmiş çileğin 1 çay kaşığı limon suyu ile homojen bir şekilde karışımı sonucu elde edilen maskeyi yüzünüzde on dakika bekleterek yepyeni bir cilde kavuşabilirsiniz.

Çilek maskesi sayesinde cildinizi fazla yağdan arındırabilirsiniz.



YOĞURT MASKESİ

Ölü hücreleri ciltten arındıran sivilceler için maske evde bulunan en doğal malzeme laktik asit içerikli yoğurt ile kolayca yapılabilir. 1 tatlı kaşığı bira mayası ve yoğurt karışımı ile elde edilen maske 15-20 dakika boyunca yüze uygulanır. Aydınlatıcı etkileri ile bilinen yoğurt sayesinde yaşlanma karşıtı bir maske de elde etmiş olursunuz. Akne ile mücadelede yağlı cildin doğal yollarla nemlenmesini sağlayan maske erken yaşlanmayı da önler.



MAYA MASKESİ

En pratik ve kolay ulaşılır malzemeye sahip olan yaş maya ile cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz. Bir kase içinde hazırlanan maya ve su karışımının kremsi kıvama gelmesinin ardından yüze uygulanması ve 10 dakika beklenmesi ile etkilerini gösterir. Haftada iki defa uygulayabileceğiniz maske sayesinde yepyeni bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilde canlılık ve parlaklık kazandıran maske, uzun vadede cilt tonu eşitler ve lekeleri giderir.



LİMONLU MASKE

Sıkılaştırıcı etki yapan limon ile hazırlanan sivilceler ve lekeler için maske yardımı ile geniş gözenekler kapanır ve doğal yollarla cilt aydınlanır. Hemen herkesin evinde bulunan bir yumurta akı ve yarım limon suyu ile sivilce için maske yapımı mümkün. Maskeyi uyguladıktan sonra ılık su ile yüzünüzü yıkamanız gerekir. Limon sürdükten sonra cildinizi iyi bir şekilde nemlendirmek önemlidir.



SALATALIK MASKESİ

Cilt için önemli mineral ve vitamin açısından zengin olan salatalık ile hazırlanan maske cildi derinlemesine temizlemek için kullanılır. Evde basit malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir adet salatalık ve bir kaşık yoğurt karışımını on dakika boyunca uygulayarak görmek istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.



ZERDEÇAL MASKESİ

Akne kremlerinin ana malzemesi olabilen zerdeçal ile sivilcelerden kurtulmak mümkün. Baharatçılarda bulabileceğiniz zerdeçalı badem yağı ve sandal ağacı tozu ile birleştirerek kendi güzellik maskenizi oluşturabilirsiniz.



PATATES MASKESİ

Cildi nemlendirici etkilere sahip olan patates sadece sivilce izleri için değil aynı zamanda göz altı morlukları için de iyi bir kaynaktır. Doğal peeling etkileri gösteren patates maskesi cildi ölü derilerden arındırır. 1 patatesi ince ince dilimleyin ve bu dilimleri elma sirkesinde dinlendirin. Hazırlanan maskeyi yüzünüzde 25-30 dakika bekleterek şahane bir cilt elde edersiniz.



DİĞER