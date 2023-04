Vicdani duygularımız ön plana çıkıyor

KOÇ

Dikkatinizi dağıtmamalısınız



Üstlerinizle iletişiminiz mükemmel. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor.

Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız.

Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.

Büyük başarılara hazır olun.

Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.



BOĞA

İçgüdüleriniz çok güçlü



Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Takıntılarınızdan hızlıca uzaklaşın.

Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz.

Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak.

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir dönem.



İKİZLER

Pratik düşünüyorsunuz



Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız.

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Enerjinizin yüksek olduğunu biliyor ve hata yapmaktan korkuyorsunuz.

Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan keyif alıyorsunuz.

Ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz.



YENGEÇ

Çevrenize karşı dikkatli olun



Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel, fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bu hafta mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.

Çevrenizde olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var. Doğal yapınız ters gelse de,politik davranışlar içinde olacaksınız. Dostluk duygularınız yoğun.



ASLAN

Sezgileriniz yüksek seyrediyor



Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız.

Para kazanmayı seviyor, gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.

Bu dönem, sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Fakat, uzun vade çözümler yerine kısa süreçleri tercih edeceksiniz.

Karşıt Plüton ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşı veriyorsunuz. Sezgilerinizin doğru çıkması sizi farklı kılıyor.



BAŞAK

Duygusal çekişmelere açıksınız



Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, bu hafta daha özgün ve cüretkar davranabilirsiniz.

Etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önem kazanacak.

Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir.

Mantığınız bazen sizi yoruyor, dikkatli olmalısınız.



TERAZİ

Yaşam konforunuz ön planda



Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu besleyecek çalışmalara daha belirgin bir şekilde yönelmelisiniz. Çevrenizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz.

İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

Takıntılarınız sizi olumlu yönlendiriyor.



AKREP

Enerji potansiyeliniz yüksek



Kendinize güveniyorsunuz.

Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz.

Karşıt Burcunuzda bulunan Güneş, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, duygusal ilişkileriniz, özgür davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.

Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

Bazı konularda acele karar vermemelisiniz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.



YAY

Duygularınız tavan yapıyor



Kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde. Yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içindesiniz.

Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz.

Duygusal konularda aşkın her türlüsü size ilginç geliyor ve şans vermenin bir sakıncası olmadığını düşünüyorsunuz.

Keşfetme içgüdünüz yeni mutluluklara kapı açıyor. Coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.



OĞLAK

Toplumsal başarınız artıyor



Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

Aileniz sizi her konuda destekliyor. Toplumda iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.

Bu hafta yapacağınız her şeyi planlı uygulama fırsatı bulacaksınız. Bulunacağınız ortamlarda özel duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Birçok işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor.



KOVA

Rakiplerinize fark atıyorsunuz



Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz.

Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Özellikle kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmak zorundasınız.

Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

Kendinizi inatla ifade edeceğiniz bir süreç içindesiniz.

Hırslarınızla ilgili değişimlerin söz konusu. Fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.



BALIK

Duygu ve mantık dengede



İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması önemli.

Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak.

Olayların tarzı sizin için önemli. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyor, adımlarınızı sağlam bir şekilde hesaplıyorsunuz.

