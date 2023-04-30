Denizli’de el emeği festival

Girişimci kadınlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale gelen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin dördüncüsü açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla başlayan festival açılışında kadınlar tarafından konser verildi. Kadınlardan oluşan müzik grubu büyük beğeni topladı. Dördüncü defa düzenlenen festivalde 250'yi aşkın stant bulunuyor ve üreten kadınlar ürünlerini satışa sunuyor. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadının güçlü, özgür, mutlu ve öz güvenli olması için bu festivalleri düzenliyoruz. Biz kadınlar evden çıksın, üretimin içinde olsun istiyoruz" dedi.

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