Işığı arayan ressam Aynur Akalın’dan İzmir Sergisi

SULUBOYAYA gönül veren ressam Aynur Akalın 43. kişisel sergisi İzmir Türk Amerikan Derneği Sergi Salonunda ziyarete açıldı. 1965 yılında Bursa'da doğan Aynur Akalın 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Resim Sanat Anadalı bölümünden mezun oldu. 30 yıl Türkiye'nin farklı illerinde resim öğretmenliği görevini yerine getirdi. 2016 yılında emekli olup, Aynur Akalın Resim Atölyesi'ni açtı.

2019 yılında Bursa Suluboya Derneği'nin kurulmasına öncülük eden ve halen derneğin başkanlık görevini yürüten Akalın, atölye eğitimleri ve suluboya çalışmalarını sürdürüyor. Aynur Akalın neden suluboya sorusunu "sanat hayatım boyunca ışığı aramanın yanında su ile boyanın sürprizlerle dolu olması ve şeffaf oluşu bu teknikle çalışmamın sebebidir" şeklinde açıklıyor. Akalın'ın sergisi 12 Mayıs 2023'e kadar 09.30 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek