Yaşamınızda yeni başlangıçlar olacak

KOÇ: İşinizi gözden geçirmelisiniz

BU hafta iş konusunda gerilemeler mevcut. Durum değerlendirmesi yapmalı ve kendi olanaklarınıza göre ihtiyaçlarınızı asgariye indirmelisiniz.

Her şeyi yeniden gözden geçirmek için uygun bir dönem. Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok fırsat çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Bu hafta aşktan çok para ve aile önem kazanacak. Yeni kararlar alabilirsiniz.

BOĞA: Hata yapmaya açıksınız

MERKÜR kişisel evinizde geri giderken hata yapmaya karşı hala risk taşıyorsunuz. Acele etmek yerine spora ağırlık verin. Bu hafta ailenizle ortak aktivitelere katılacaksınız.

Çocukları olanlar; onların sorunlarına köklü çözümler bulacaklar.

Bazılarının eğitimiyle ilgili önemli kararlar alacaklar. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz.

Israrcı tutumunuzdan vazgeçin, aksi taktirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Hedefleriniz önemli

PARASAL açıdan önemli ve parlak bir dönemdesiniz. İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır. Kariyerinizi geliştirmek için önemli fırsatlarınız var. Yükseliyor ve kariyerinizi genişletmek amacı içindesiniz. Maaş artışları ve terfiler sizi bekliyor. Riskler size yakışıyor ve bu atılımlardan alınızın akıyla sıyrılıyorsunuz. Bu hafta aşk kapınızda.

YENGEÇ: Denetim duygunuz artıyor

YAŞANTINIZLA ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve bu konuda ciddi aşamalar kaydedeceksiniz. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Hayat başarıyı size geç fakat kalıcı bir şekilde verecektir.

Sürprizlere hazırlıklı olun.

Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Geçmişte önemsediğiniz konular sizin için artık ikinci planda kalabilir.Aşk hayatınız oldukça mutlu görünüyor

ASLAN: Başarılarınızla övünebilirsiniz

Bu hafta öfkelerinizi denetlemek sizin için bir hayli zor olacak. Yönetici gezgeniniz Güneş ve Merkür retrosu kariyer evinizde sizi yoruyor. Yakıcı duygulardan etkilenmemeniz konusunda dikkatli olmalısınız.

Üstlerinizden destek almak sizi hırslandıracaktır. Çok şey başarmak istiyorsunuz. Bunlar için gerekeli cesarete ve sabra sahip olmanıza rağmen, güneş sizi sıcaklığıyla saracak ve bazen kendi enerjinizden kendinizi yakabilecek duruma gelebilirsiniz.

BAŞAK: Para konusunda şanslısınız

BU hafta maddi konular ön planda olacak. Aile ve sevdikleriniz önemli fakat, başarı size daha cazip gelecek. Maddi kaygılarınız, çevre ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. İletişim konusundaki yeteneklerinizi başarılı bir şekilde sergileyeceksiniz.

İşinize yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız.

Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri önemli.

TERAZİ: Çevrenizi dengeleyeceksiniz

BU hafta kariyeriniz oldukça yüksek seyrediyor. Maddi durumunuz mükemmel olmasına rağmen, Merkür'ün geri hareketi temponuzu düşürebilir. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. İnsanları idare etme konusunda becerinizi göstermelisiniz.

Çevrenizdekilerin dengesiz davranışları canınızı sıkabilir.

AKREP: Duygusal ilişkiler ön planda

DUYGUSAL tatmin sağlayacağınız aşklar gündemi meşgul edecek.

Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz. Kariyerinizle bağdaşan özel ilişkiler yaşayabilirsiniz.

Bu hafta maddi açıdan her şey iyi görünmesine karşın, para konusunda yaşayacağınız ertelenmeleri göz ardı etmelisiniz. Kendinizde yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Geçmişteki hataları yapmamalısınız.

YAY: Hatalarınızı görüyorsunuz

BU hafta geçmişe dönerek eski hatalarınızı gözden geçireceksiniz.

Parasal konular bu ay çok önemli olacak. Bu konuyla kendiniz ilgilenecek ve bu şansı hiç kimseye vermek istemeyeceksiniz. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Bu dönem özellikle öfkelerinize hakim olmayı başarmak zorundasınız.

OĞLAK: Ailenizle ilgileneceksiniz

BU hafta ailenizin sorunlarına çok daha fazla önem vereceksiniz.

Kardeşler veya dargın olduğunuz komşularınızla barışabilirsiniz.

Uzaklarda yaşayan ve kan bağı olduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

Uzun süredir görmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz.

Bazı konular kendiliğinden çözülecek. Yaşamdan birçok şey bekliyorsunuz. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız.

KOVA: Sorumluluklar ön planda

İŞ potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz.

Genel ve özel yaşantınız belli bir düzeyde kalacak. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine giderek, pes etmemelisiniz.

Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Bunun için yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Yine bu dönemde her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta.

BALIK: Para kazanmada iddialısınız

MADDİ açıdan parlak bir hafta içinde olacaksınız. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Satürn, ütopik değil mantıklıdır. İsteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

Satürn, yapacağınız işleri kurallar dahilinde kullanmanızı ister.