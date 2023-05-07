Bu lisede eğitim, sanat ve eğlence bir arada

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki kırsal Limontepe Mahallesi'nde 15 dönümlük arazi üzerine kurulup, 2011'de açılan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde; sanat ile eğitim birleştirilerek, 'sanat katı' hazırlandı. Hem okul hem de yapılan 'sanat katı'na ilişkin bilgi veren müdür yardımcısı, müzik öğretmeni Remzi İmer, öğrenci sayısının 1400 olduğunu söyledi.

CEZALAR AZALDI

Öğrencilerin çoğunun uzak yerlerden geldiğini belirten İmer, "'Neler yapabiliriz 'diye düşündük. Öğrencilerimizin çevrede, sosyal olarak vakit geçirebilecekleri bir mekan yoktu. Okulumuza ilginin artması için öğretmenlerimizin de önerisi ile 'sanat katı' hazırlıklarına başladık. Bazı veliler ve öğretmenler maddi manevi destek verdi. Okulumuz meslek lisesinden dönüşünce, kalan malzemeler de vardı. İlk boyalarımızı aldık ve depodan malzemeler bulduk. Kesme, biçme inşaat işleri için bir velimiz gönüllü olarak sponsor oldu. Birkaç ustaya hayal ettiklerimizi yaptırdık. 6 ay önce başladık. Ara tatilleri çıkarınca 4 ayda 'sanat katı'nı tamamladık" dedi.

ENSTRÜMAN DESTEĞİ

Müzik öğretmeni Figen Ünal da öğrencilerin teneffüste bile fırçalarını bırakmadan iş yaptıklarını belirterek, "Disiplin sorunları cidden azaldı. Bu çalışma ile okulu sahiplenme arttı. Birbirlerini sevmeye başladılar. Giriş kısmına kurduğumuz sahne de bundan sonra olacak. Diğer okullar ile bağlantı kurup, kültür alışverişi yapmak istiyoruz" diye konuştu. Özellikle ders materyali ve enstrüman eksikleri bulunduğunu anlatan Ünal, şöyle dedi: "Çocuklarımız yetenekli. Onları çalıştırmamız için enstrümanlarımızın biraz fazla olması gerekiyor. Bir ritim grubu kurmak istiyoruz. Davul lazım. Minik darbukalar yetmiyor. Piyano, bateri, nota sehpası gibi ihtiyaçlarımız var. Hepsi ressam, sanatçı ya da müzisyen olacak değil. Fakat sanatı bilen, farkındalığı olan, toplumda sorgulama yeteneğine sahip gençler yetiştirelim istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırız."

GENÇLER ÇOK EĞLENDİ

11'inci sınıf öğrencilerinden Rakibe Yücesoy (16), "Öğretmenlerimiz bize bu fikri sunarken; her bir öğrencinin emeği olmasını istedi. Bu projeyi yaparken içimizde bir beceri olduğunu anladık. Renklerin uyumunu gördük. Çok eğlenceliydi" dedi. 'Sanat katı'nda satranç oynama yerleri bulunduğunu belirten Melisa Sıtkın da "İlmek ilmek işledik, yoktan var ettik. Bu kat, okulun içinde hepimize farklı bir ortam sundu" diye konuştu.