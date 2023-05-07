Yurt dışı tatilinde hayat kurtaran uygulamalar

Seyahat sevenlere her zaman tatil mevsimi... Yurt içi ya da yurt dışını keşfederken yanınızda bulunduracağınız bazı uygulamalar hayatınızı epey kolaylaştırabilir. Özellikle yurt dışında para transferi, dil, yer yön ya da iyi bir restoran bulmanıza yardımcı olacak uygulamalar çok işinize yarayabilir.

İşte yanınızda bulundurmadan evden çıkmak istemeyeceğiniz uygulamalar...

XE CURRENCY

Yurt dışına çıkanların da çıkmayı düşünenlerin de aklı ister istemez sürekli parada oluyor.

Ülkemizde alıştığımız bankacılık sistemi tüm ülkelerde aynı değil.

Özellikle de para transferi yapmanız gerektiğinde büyük sorun yaşayabilirsiniz. XE Currency isimli bu uygulama ülkemizde çok bilinmese de yurt dışındayken para transferi yapmanıza ve güncel kurları takip etmenize olanak sağlıyor. Dilediğiniz para birimlerini seçebilir, birbirlerine çevirebilir ve döviz kurlarını takip edebilirsiniz. XE Currency seyahat uygulaması gerçekten tam bir hayat kurtarıcı.

GOOGLE TRANSLATE

Yurt dışına çıkanların en büyük sorunu: yerel dili konuşmamak.

Ülkenin dilini bilmeseniz de satıcılara ya da kaldığınız otelin çalışanlarına az buçuk derdinizi anlatırsınız belki, ama ya dışarıda biriyle konuşmanız gerekirse? Google Translate burada imdadınıza koşuyor. Özellikle geçtiğimiz yıllar içinde çevirilerini baya düzeltti.

Tam olarak bir seyahat uygulaması değil, ancak işinize çok yarayacağına emin olabilirsiniz.

AROUNDME

Bu uygulamayı yalnız yurt dışı seyahatlerinde değil, yurt içinde ve hatta yaşadığınız şehirde bile kullanabilirsiniz! Tasarımının basit olması da AroundMe'yi kullanmayı çok daha kolay hale getiriyor, özellikle de aceleniz varsa.

Uygulamayı açtığınızda hemen karşınıza ATM'ler, kafeler, hastaneler, benzin istasyonları ve oteller gibi başlıklardan oluşan bir liste çıkıyor. Diyelim ki "Kafeler" başlığınıza tıkladınız. Etrafınızdaki tüm kafeler önünüze geliyor.

Dediğimiz gibi günlük hayatta bile kullanabileceğiniz harika bir uygulama. Biz indirdik bile!

LOCALEATS

Turistik yerlerde restoranlar ikiye ayrılır: Turistlerin gittiği ve yerel halkın tercih ettiği. Bu durum sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde geçerli.

Turistlerden para koparmak isteyen restoran sahipleri genellikle çok daha pahalı ve yabancıların damak zevkine uygun yöresel olmayan yiyecekler sunuyor. Özellikle gideceğiniz ülkenin mutfağına hakim değilseniz kolaylıkla kandırılabilirsiniz. LocalEat sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor! Uygulamayı kullanarak hem yakınınızdaki lokal restoran ve kafeleri görebilir hem de özellikle bir bölge seçerek orada mevcut olan mekanları keşfedebilirsiniz.

MOOVIT

"Hangi otobüse bineceğim?", "nereden aktarma yapacağım?" derdine son. Moovit sadece yurt dışında değil, yurt içinde de inanılmaz işe yarayan bir uygulama.

Günlük olarak telefonunuzda kesinlikle bulunması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü bu uygulama 112 ülkede istediğiniz yere gitmek için izlemeniz gereken güzergahı gösteriyor. Ayrıca isterseniz canlı haritadan ineceğiniz yere ne kadar kaldığını da izleyebilirsiniz.

VIKIPEDI

Dünyanın en büyük internet anksiklopedilerinden olan Wikipedia'yı, ya da Vikipedi, bilmeyen yoktur. Peki, Vikipedi'nin telefon uygulaması olduğunu da biliyor musunuz? Bu uygulamayı rahatlıkla gezdiğiniz yerlerde seyahat rehberi olarak kullanabilirsiniz.

Vikipedi seyahat uygulaması 470.000'in üzerinde Türkçe madde içeriyor, yani aradığınız şeyi çok rahatlıkla bulabilirsiniz.

PACKING PRO

Bu uygulama aslında seyahate gittiğinizde değil, çıkmadan önce işinize yarayacak. Çünkü Packing Pro adından da anlaşılacağı üzere nereye, ne zaman ve kaç günlüğüne gittiğinize bağlı olarak size bavulunuza koymanız gerekenlerin listesini çıkarıyor. Üstelik eşiniz ve çocuklarınıza özel ayrı listeler hazırlıyor.