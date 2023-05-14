Hareketli bir hafta yaşayacağız

KOÇ: Yargılamaktan çekinmeyin

YAŞAMA felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz.

Herkese karşı hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyorsunuz ancak bunu başarmakta zorlanıyorsunuz. Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Her konuya farklı bir yorum getiriyor, onları sıkı bir şekilde, birbirine bağlayabiliyorsunuz. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkması, birçok konunun gelişmesini önleyebilir dikkatli olun.

BOĞA: ÇEVRENİZE ALDIRMAYIN

DEĞERLİ zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızdaki söylemlerine aldırmamalısınız.

Günlük temponuzu artırıcı çalışmalar içinde olmanız, bazılarının kıskançlık duygularını atağa kaldıracaktır.

Sonuç, başarı getirecektir. Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Bu hafta, olumlu bir iş yaşamı sizi bekliyor.

İKİZLER: Bütçenizi dengeleyin

ENERJİNİZİN yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız.

Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel günlerden birindesiniz.

Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bu dönemde başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz.

YENGEÇ: Duygularınızı denetleyin

NEDENSİZ sorularınızla kendinizi yorgun düşürüyor ve yaşamı kendinize zehir ediyorsunuz. Özellikle bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmek için, gereğinden fazla yaşamı sorguladığınız için, zamanınızın bir bölümünü dinlenmeye ayırmalısınız. Duygusal olayların tekrarlarından hoşlanmayacağınız için, partnerinizle aranıza görünmeyen bir engel koymak istiyor ve bunu başarmak için, tüm gücünüzle savaş veriyorsunuz.

Aşkın bir duygusal çatışma olmayacağını bir türlü öğrenmek istemiyorsanız.

ASLAN: Eski hataları unutun

BU hafta felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi, zincirleme başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Temponuzu dengelemeli ve olayları derinlemesine düşünmemelisiniz.

Alınganlık yapmamanız gereken bir dönem olmasına rağmen detaycılık, sizin istemediğiniz bir takım olayların içinde kalmanıza neden oluyor. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız.

BAŞAK: Mantığınız sizi yoruyor

SEVDİĞİNİZ kişi bazı konularda sizi üzebilir. Kendince de haklı sayılabilir.

Durumunuzu gözden geçirmelisiniz.

Sadece beklemeniz gereken konularda acele etmemelisiniz. Çevreniz yine çok kalabalık ve siz bu yoğunluğu seviyorsunuz.

Üretmeyi sevdiğiniz için, sürekli koşturma halindesiniz. Durum böyle olunca her şeyi unutuyorsunuz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman, bazı hatalar da kendiliğinden gelişecektir. Mantıkla hareket ettiğiniz için başaramayacağınız iş yok.

TERAZİ: Duygularınızı abartmayın

ÇEVRENİZDE gelişen olumsuz olaylara tepki gösteriyorsunuz. Toplumsal egonuzun yüksek olduğu bir hafta olmasına rağmen, duygusal değişime açık olmanızdan dolayı, kişiselliğinizi yeterince ortaya çıkaramayabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı daha belirgin bir şekilde sergileme fırsatı önünüze çıkacak, değerlendirmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkiyi göstereceksiniz.

Duygularınızı büyütüyorsunuz.

AKREP: Güven duygunuz önemli

OLUMSUZ olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz. İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir hafta içindesiniz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun ve güçlü kişilerle yapacağınız işbirlikleri önem kazanıyor. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız. Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacaksınız. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız

YAY: Yaratıcılığınız mükemmel

ZİHİNSEL faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var.

Onlarla aranızda olabilecek pürüzler gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor ve bu durum sizi üzebiliyor. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz. Yaratıcılık konusunda harikasınız.

OĞLAK: Takıntılarınızdan kurtulun

MARS karşıt evinizde son bir tur atıyor. Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi formatlayıp yeniden kurgulamalısınız.

Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuz siz de biliyorsunuz.

Özellikle bu dönem, karşılaştığınız kişilerin, değişik fikirleri kafanızın karışmasına neden olacaktır.

İnatçı yönlerinizi ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Bir konuyu çok gezerek ve ya derinlemesine araştırarak öğreniyorsunuz.

KOVA: Enerjinize odaklanın

PROJE geliştirmek için, yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.

Yeni fikirler ve yeni çalışmalar için uygun bir dönem. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak.

Oldukça derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

BALIK: Hislerinize güvenin

NEPTÜN'DEN aldığınız etkileşim sayesinde hayalleriniz değişiyor.

Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerjiyle birçok farklı kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.

Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için, hata yapmaktan korkuyorsunuz.

Eski olayların üstüne bir sünger çekmeli ve yeni yaşantınızdaki farklı olaylara yelken açmalısınız. Hisleriniz oldukça kuvvetli seyrediyor.