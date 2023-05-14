Peyvend Öksüz’den ‘Nereden Nereye’

TV program yapımcısı ve sunucusu, Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Kurucu Başkanı ve Tedx İzmir Danışmanı Peyvend Öksüz, ilk kitabı "Nereden Nereye" için imza günü düzenledi. Balçova'da gerçekleşen etkinliğe, taze yazarın hem okuyucuları hem de arkadaşları ve sevenleri katıldı. Uzun bir süredir kitap yazma hayali kuran fakat günlerinin yoğun olmasından dolayı anca 2018'de bunu hayata geçirmeye başlayan Öksüz, "Benim çektiğim sıkıntıları bir gün çocuklarımız ve genç kızlarımız çekmesin ve her daim sesleri yüksek çıksın istediğim için bu kitabı yazmaya cesaret ettim" dedi. Kitabında biraz kendi hayatına biraz da kişisel gelişime yer veren Peyvend Öksüz, "Ama en önemlisi çocuklarımıza örnek teşkil edecek bana ait hikayeler var. Kitapta da şunu anlatıyorum aslında; bizim başımıza bu hayatta her şey gelebilir ama ne gelirse gelsin yine de bir yerden başlamalı ve ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Bize kötülük yapan istismarcılara karşı sesimizi çıkarmalıyız" diyerek aynı zamanda okuyucuları için uzman psikolog Kutay Ürkmen ile soru cevap şeklinde çektikleri kare kodları da okutup izleyebilecekleri bir kitap oluşturduğunu ifade etti. "Nereden Nereye"yi bu sene çıkaran Öksüz, devamının gelebileceğini belirtti.



ERCAN AKGÜN

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