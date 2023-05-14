Resim ve dans bir arada

İzmir'in Buca ilçesinde, hem amatör hem de profesyonel olarak dans ve resimle ilgilenen sanatseverlerin çeşitli etkinliklere katılıp hoş zaman geçirdikleri kültür sanat mekanı 'Pura Vidart' ilgi çekiyor. Buca'nın ilk yerleşim yeri Dumlupınar Mahallesi 83 Sokak'ta faaliyet gösteren 'Pura Vidart' konsepti ve anlayışıyla farklılık yaratıyor.

Sanatseverlerin uğrak adreslerinden biri haline gelen bölgenin en nezih mekanlarından 'Pura Vidart' hem amatör hem de profesyonel olarak resim ve dansla ilgilenen birçok kişinin akınına uğruyor. Helenistik ve modern mimarisi, kaliteli ve güleryüzlü personeliyle öne çıkan 'Pura Vidart' 7'den 70'e Buca'nın turistik sokağında yerli ve yabancıların tercihi oluyor.

İşletmeci İzmir'in tanınmış dans eğitmenlerinden Şenol Ağrıdağ, "Amacımız sanatı yaşamının merkezine koymuş insanların bir araya getirmek. Hoş vakit geçirebilecekleri, rahat edebilecekleri bir atmosfer yaratmak. Kişisel gelişim yolculuklarında yanlarında bulunabilmek. Şehir yaşamı malum. Tüm gün ofis ya da sokakta türlü yorgunluk içerisinde yıpranan arkadaşlarımıza, gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklerle sosyal ve stresten uzak zaman geçirmeyi hedefliyoruz. İlginin yoğun olması da İzmirlilerin sanata ne kadar ilgili olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ