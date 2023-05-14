Spil Dağı’nda Manisa lalesini fotoğrafladılar

KURULDUĞU 2017 yılından günümüze 6 yıldır Manisa'nın tarihi, kültürel, coğrafi, mimari ve doğal güzelliklerini fotoğraflayarak gelecek nesillere arşiv niteliğinde çalışmalar yapan Manisa Fotoğraf Derneği'ne (MAFOD) üye fotoğrafçılar, Spil Dağı'nda yetişen ve yılda bir kez açan Manisa lalesini fotoğrafladı.

FOTOĞRAF ŞEHİRLERİN DİLİ

Doğa turizmi açısından önemli yere sahip olan Spil Dağı'nın fotoğrafçılar için önemli bir merkez olduğunu belirten Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Başkanı Nazmi Çaykara, "Dört mevsim farklı güzellikler sunan Spil Dağı'nın florasını fotoğraf sanatı ile tanıtmak ve fotoğraf tutkunlarının rotası haline gelmesi için MAFOD üyelerimizle Manisa Lalesi'ni fotoğraflarımıza yansıtmak için Spil'deydik. Günümüzde herkesin günlük hayatının parçası olan fotoğrafın; şehirlerin görsel hafızasını oluşturan önemli bir etken ve turizme etkisi olduğuna inanıyoruz.

Fotoğraf turizmi için kentin simgesi Spil Dağı Milli Parkı'nın ve Manisa lalesinin eşsiz güzelliğini; ulusal fotoğraf yarışmaları, Spil fotoğraf buluşması, fotoğraf sergisi ve katalog çalışması ile doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Şehirlerin dili yok, fotoğraftır şehirlerin dili ve bir tek kare yeter anlatmaya şehre dair her şeyi düşüncesiyle şehrin görsel hafızası için Manisa'nın tarihi, coğrafi, kültürel ve mimarisini fotoğraflarımız tanıtacak" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK