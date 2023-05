Yıldız olmanın tehlikeli yüzü

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı ünlü Rocky serisinin 4. filminde bir set yaralanması yaşandı... 4. Filmde Rocky Balboa'nın, Dolph Lundgren tarafından hayat verilen Sovyet boksör Ivan Drago'ya yenildiği bir sahne vardı. Sahnenin çekimlerinden önce Stallone, Lundgren'den kendisini gerçekten "nakavt etmesini" istedi. Bu isteği gereğinden fazla ciddiye alan Lundgren, çekimler sırasında Stallone'a gerçekten sert bir yumruk attı. Stallone, rol arkadaşından yediği yumruk sebebiyle 1 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Bu talihsiz olay, sinema tarihindeki en ciddi set kazalarından birisi olarak tarihe geçti.Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "The Wolf of Wall Street" (Para Avcısı) filminde Robbie ile Leonardo DiCaprio arasında bir yatak sahnesi çekilmesi gerekiyordu. Ancak sahnede kullanılan yatak, paradan yapılmıştı. Çekimler tamamlandığında Robbie'nin sırtı, kâğıt kesikleriyle doluydu."Haunted Spooks" filmi setinde, sahte olması gereken bomba gerçek çıkıp patlayınca Harold Lloyd baş parmağını ve işaret parmağını kaybetti. Lloyd setteki bir çekim için poz veriyordu ve fotoğrafçıya sahte olmasına rağmen bombadan çok fazla duman çıktığını söyledi. Birkaç saniye sonra bomba gerçekten patladı. Patlama, fotoğrafçıyı odanın bir başka tarafına fırlattı, asistanını yaraladı ve tavanı havaya uçurdu. Lloyd sağ elindeki iki parmağını kaybetti ve birkaç ay kör kaldı.Daniel Radcliffe'in dublörü David Holmes, "Harry Potter" serisinin 7. filminin çekimi sırasında felç kaldı. Holmes ilk 7 film boyunca Radcliffe'in baş dublörüydü. 'Ölüm Yadigarları: Bölüm 1'deki' uçma sahnesi çekimleri sırasında Holmes duvara çarpıp yere düştü. O an bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve 'Bacaklarımı hissedemiyorum' dedi. Göğsünden aşağısı felç olmuş ve boynu kırılmış olarak hemen hastaneye kaldırıldı."Oz Büyücüsü" filmi çekimleri sırasında yaşanan bir terslik sonucu Margaret Hamilton'un yüzünde 2. elindeyse 3. dereceden yanıklar oluştu. Bu kaza, Batının Kötü Cadısı'nın Munchkinland'den dramatik ve alevli çıkışının olduğu sahnede gerçekleşti. Sette gizli bir kapı vardı fakat yeterince hızlı açılmadığı için Hamilton alevlere yakalandı. 6 hafta boyunca hastanede ve evde tedavi gördü. Yine "Oz Büyücüsü" filminin setinde Margaret Hamilton'un dublörü Betty Danko, karakterinin süpürgesinin sapındaki borunun patlaması sonucu 11 haftasını hastanede geçirdi.Aksiyon filmlerinin aranan ismi Tom Cruise, yer aldığı filmlerdeki tehlikeli sahneleri ile tanınıyor. Üstelik dünyaca ünlü oyuncunun zorlu aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadığı da biliniyor. Cruise'un, ünlü Görevimiz Tehlike serisinin 6. filminde de zorlu bir aksiyon sahnesi için bir binanın çatısından diğerine atlaması gerekiyordu. Atlayınca ayağını duvarın kenarına çarptı. Fakat oyuncu hiçbir şey olmamış gibi sahneye devam etti. Çekimler tamamlandığında yürüyecek durumda bile değildi. Ünlü oyuncunun ayak bileği kırılmıştı.Sean Astin'in, "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" çekimleri sırasında kazara bir cam parçasına basması sonucu ayağında derin bir kesik açıldı. Yüzük Kardeşliği filminin kamera arkası görüntülerinde, Sean Astin'in sudaki bir bota çıkıp karaya indiğinde ayağına bir şeyin batmış olduğunu bilerek topalladığını görebilirsiniz. Ayağına dikiş atıldığı sırada, Elijah Wood oraya gelerek 'Çok fazla kan var dostum, çok fazla' dedi."Sihirbazlar Çetesi" filminin çekimi sırasında Isla Fisher neredeyse tüm ekip önünde boğularak ölüyordu. Sahne çekiminde Fisher, zincirlenmiş bir şekilde su dolu tankın içerisindeydi. Elindeki kelepçeler kolayca kurtulmasını sağlayacak çabuk açılan manyetik zincirlerdi ama Fisher'ın dediğine göre kelepçeler bacaklarının arasına gitti, açılmadı ve sıkıştı. Fisher, 'ekip ilk başta anlayıp beni kurtaramadı çünkü sadece rol yaptığımı sanmışlardı' diye konuştu.