Afyonkarahisar’ın 100 yıllık rengarenk konakları

Afyonkarahisar'da, büyük çoğunluğu 1900'lü yılların başında yapılan ve aradan geçen zaman içinde restorasyonlarla rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi konaklar ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kente gelen misafirler 100 yıllık tarihi sokaklarda yürüyerek, seyrine doyumsuz rengarenk konakların önünde fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılan tarihi konaklar halen daha geçmişin izlerini taşıyor. Tarihi Karahisar Kalesi civarında Osmanlı döneminin ahşap oyma sanatı ile saman, kum ve topraktan oluşan özel bir harç ile sıvanarak yapılan konaklar, aradan geçen yıllarda yapılan onarım çalışmaları ile rengarenk bir görünüme büründü. Bölge halkının yaşamını sürdürdüğü tarihi konaklar, turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Tarihi sokaklar sadece yerli değil yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor, ziyaretçilerini adeta geçmişe, nostaljik bir yolculuğa götürüyor.Tarihi konakların bulunduğu Akmescit Mahallesi'nde yaşayan Osman İsce, konaklarda yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, konakların en büyük özelliğinin ise hava sirkülasyonunun iyi olması olduğunu kaydetti. İsce, "Biz çocukluğumuzdan bu yana bu konaklarda yaşıyoruz. Konaklarımız tamamen ahşap. Buranın en büyük özelliği yapılardaki odaların yüksek olması. Sirkülasyonun iyi olması insanın daha fazla oksijen almasını sağlıyor. Bu da betonarme yerlere göre daha iyi" dedi.