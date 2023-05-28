Garajdaki arabayı yeniden trafiğe çıkarmak zor

Bir sebepten uzun bir süre kullanmadığınız arabanızı yeniden trafiğe çıkarmak oldukça zorlu bir süreç olabilir. Aracın tekrar güvenli ve etkin şekilde çalışabilmesi için dikkatli bir şekilde yapılması gereken bakım ve onarım işlemleri bulunuyor. İşte yapmanız gerekenler...Araç bakımına ilk olarak genel bir kontrol yaparak başlamak gerekiyor. Oluşabilecek pas, çatlak camlar, delinmiş lastikler ve diğer hasarlar gibi dikkat çeken sorunları bir uzman ile birlikte kontrol etmelisiniz. Ayrıca haşarat ve küçük hayvanlara yönelik motor, egzoz ve hava filtreleri başta olmak üzere aracı ilaçlamalısınız.Uzun süredir araç içerisinde kalan motor yağının kirlenmesi ve kalitesinin düşmesi oldukça normal bir durumdur. Bu durumu göz önüne alarak yeni ve kaliteli yağ kullanmalısınız. Öte yandan yağ filtresini de değiştirmeyi ihmal etmemelisiniz.Radyatördeki soğutma sıvısı düzeyini ve kalitesini kontrol etmeli, gerekiyorsa sıvıyı tamamen boşaltmalı ve yeni bir soğutma sıvısı doldurmalısınız. Ayrıca hortumlarda ve radyatörde herhangi bir sızıntı veya hasar olup olmadığını kontrol etmeyi de unutmamalısınız.Yakıt tankının içerisindeki yakıtın, beklemiş olması nedeniyle bozulabileceğini ve araca zarar vereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu noktada yakıt tankını, yakıt hattını ve yakıt filtresini değiştirmeniz gerekiyor.Bir uzman yardımıyla aküyü tamamen şarj etmeyi denemelisiniz. Yeterli enerjinin sağlanmadığı takdirde ise yeni bir akü satın almalısınız. Uzun süre çalışmayan arabalarda fren sistemi, pas ve nem nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bu nedenle fren balatalarını, diskleri ve tamburaları kontrol ettirmeli, uzman tarafından gerek görüldüğü takdirde ise değiştirmelisiniz. Ayrıca fren hidroliğinin de kontrol edilmesi gerektiğini unutmamalısınız.Lastiklerin hava basıncı düşebilir ve olası çatlaklar nedeniyle lastikler hasar görmüş olabilir. Sürüş deneyimi ve güvenlik açısından lastikleri değiştirmenizde fayda var. Lastiklerin hava basıncını, araç üreticisinin önerdiği seviyeye getirmeyi ihmal etmemelisiniz. Elektrik sistemi Farlar, sinyaller ve diğer elektrikli aksesuarların çalışır olması aracın sağlığı için önemli. Bu süreçte herhangi bir elektrik problemi veya arızası ile karşılaşmanız durumunda ise profesyonel yardım almalısınız.