Güneş gözlüğü seçerken dikkat!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber güneş ışınları da her geçen gün etkisini artırıyor. Güneşten korunma ihtiyacının yükseldiği bu dönemde güneş gözlüğü seçimi de önem kazanıyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu güneş gözlükleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. "Pahalı gözlük kaliteli demek değildir" diyen Nefesoğlu, aksesuar konusunda fazla alternatif olması amacıyla rastgele satın alınan güneş gözlüklerinin göz sağlığını alt üst ettiğini vurguluyor.



BLOKAJ DERECESİNE DİKKAT

Güneşin yaydığı UV radyasyonu insan gözleri tarafından algılanamayacak kadar yüksek seviyelerde olabilir. Bu radyasyonların küçük dozlarda ciltte D vitamini oluşumuna yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak, yüksek dozlar halinde UV radyasyonu ciltte yanıklara ve hatta kansere neden olabileceği gibi gözlere de ciddi zararlar verebilir. Güneş gözlükleri, UV radyasyonunu engelleyerek gözlerinizi bu zararlı etkilerden koruyabilir. Ancak, doğru bir güneş gözlüğü seçmek için gözlüğün yüzde 100 UVA ve UVB blokaj özelliğine sahip olup olmadığına dikkat etmek önemlidir. Bu özellikleri kontrol etmeden alacağınız güneş gözlükleri, UV radyasyonuna karşı yeterli koruma sağlamayabilir ve gözlerinize zarar verebilir.



SADECE BİR AKSESUAR DEĞİL

Güneş gözlükleri, sadece stil sahibi olmak için kullanılan bir aksesuar değildir. Doğru seçilmemiş güneş gözlükleri, göz sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek doz UV ışığına maruz kalmak, gözlerde basit kızarıklıklardan kornea üzerinde damarsal tümörlere, katarakta, retinada hasara hatta tümör oluşumuna kadar birçok rahatsızlığa neden olabilir. Ayrıca, güneş ışınları ciltte erken yaşlanmaya ve göz etrafındaki kırışıklıkları arttırmaya da neden olabilir. Gözleri güneşin zararlı etkilerinden korumak için uygun özellikteki gözlüklerle dışarı çıkmak önemlidir. Özellikle yaz aylarında UVA ve UVB radyasyonunun diğer aylara oranla 3 kat daha fazla olduğu düşünüldüğünde, plajda ve denizde, çeşitli sporlar yapılan yüksek rakımlı yerlerde ve ışık hassasiyetini arttıran ilaçların kullanıldığı durumlarda güneş gözlükleri kullanımı daha da önem kazanmaktadır. Unutmayın, göz sağlığı her şeyden önemlidir.



YÜKSEK IŞIKTA DA KULLANILMALI

Göz sağlığı için önemli bir hatırlatma: Güneş gözlüğü, sadece güneşli havalarda değil, yüksek ışık seviyeleri bulunan her ortamda kullanılmalıdır. Elektrik kaynakları, solaryum yatakları, karlı araziler ve güneş tutulması gibi durumlarda doğrudan ışığa bakmak, gözlerde ciddi ağrılı kornea hasarlarına (fotokeratit) neden olabilir. Ayrıca, bu ışıklar, retina özellikle sarı nokta üzerinde etki sağlayarak kalıcı görme hasarına yol açabilir. Göz sağlığınız için, güneş gözlüğü kullanımını sadece güneşli havalarda sınırlamayın.



ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

Güneş ışığı, özellikle erken yaşta ortaya çıkan alerjilerin en önemli faktörlerinden biridir. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanımı, çocuklar için de büyük önem taşır. Eğer çevrede güneşe karşı alerji mevcutsa, güneş gözlüğünün yanı sıra şapka kullanımı da önerilir.



UCUZ GÖZLÜKLER ZARAR VEREBİLİR

Ucuz güneş gözlükleri kullanmak yerine hiç gözlük takmamak daha iyidir. Çünkü UV koruması zayıf olan gözlükler, gözde hasar riskini artırabilir. Özellikle katarakt ameliyatı geçirmiş kişilerde, düşük kaliteli gözlüklerin kullanımı ciddi hasarlara yol açabilir. Ayrıca, kalitesiz camlar görme kalitesini de olumsuz etkiler. Dolayısıyla, gözlük camı ne kadar kaliteliyse, görme kalitesi de o kadar yüksek olur.



FİYAT KALİTEYİ GARANTİ ETMEZ

Gözlüklerin kalitesi, imal edildiği ülke veya fiyatı ile tespit edilemez. Gözlüklerin UV koruma derecesi, camın koyuluğu ve UV için yapılan kaplaması gibi faktörler kaliteyi belirler. Kaplamalı plastik gözlükler yüzde 88, polikarbonat camları olan gözlükler ise yüzde 100 oranında UV blokajı yapar. Ucuz gözlük camları genellikle triasetat maddesinden yapılmıştır ve UV blokajı yüzde 40 civarındadır. Ayrıca, gözlüklerin kalitesi, camlarının blokaj derecesi ve gözünüzdeki konforu ve görme kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kaliteli bir gözlük seçmek, göz sağlığınız için oldukça önemlidir.



CAM RENGİ ETKİLİ DEĞİLDİR

Gözlük camının rengi, tamamen kişisel tercihlere göre belirlenir. Ancak bazı renkler, ışık algısı ve kontrastında değişiklik yapabilir. Nötral yoğunluktaki gri lensler biraz daha koyu gösterse de renk algısını değiştirmezler. En ideal lens rengi gri ve yeşilin kombinasyonu olan G15 olarak adlandırılan renktir. Amberyeşil- gri gibi cam renkleri ışığı daha fazla bloke etmez, fakat kontrası arttırabilir. Bu nedenle tenis, golf, beyzbol gibi spor dallarıyla ilgilenen kişiler bu renkleri tercih edebilir. Koyu yeşil veya kahverengi lensler ise, polarize olursa en ideal görüntüyü sağlayacaktır.

