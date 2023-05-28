500 davetlinin eşlik ettiği Hyatt Regency İzmir İstinyepark'ın açılışında Şef Necdet Çolakoğlu ve ekibinin imzasıyla hazırlanan özel menünün yanında İzmir'in sokak lezzetleri kokoreç ve midye de ikram edildi. Misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunma hedefiyle geçtiğimiz aralık ayında kapılarını açan Hyatt Regency İzmir İstinyepark, özel davetlilerin buluştuğu keyifli bir geceye ev sahipliği yaptı.İzmir'in iş, turizm, sanat ve basın camiasının önemli temsilcilerinin yer aldığı özel davete "İzmir'e Hyatt Geldi" manifestosu damga vurdu. Sevilen müzisyen Emir Ersoy'un muhteşem konseriyle renklenen gecede, ünlü Ebru sanatçısı Garip Ay'ın İzmir temalı eseri davetlilerin beğenisini kazandı. Başarılı seslendirmen Yekta Kopan'ın anlatımı ve Garip Ay'ın yaratıcılığıyla ortaya çıkan eser, gecenin sonunda Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneğine bağışlandı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hyatt Regency İzmir İstinyepark Genel Müdürü Zafer Canba,z "İzmir'e hayat geldi diyerek çıktığımız bu keyifli yolculukta, ülkemizin en nadide şehri İzmir'de tüm misafirlerimize ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunma hedefimize kısa sürede ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak için bir araya geldiğimiz bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz" dedi. Yaklaşık 500 davetli, Şef Necdet Çolakoğlu ve ekibinin imzasıyla hazırlanan özel menünün tadına bakarken, İzmir'in sokak lezzetleri olan kokoreç ve midye stantları da büyük ilgi gördü.