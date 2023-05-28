Urla yazı sanat ile karşılıyor

Urla'da faaliyet gösteren kültür sanat mekanlarını çatısı altında toplayan Urla Sanat Rotası, İzmirlilerin özlemle beklediği sanat coşkusunu Urla Sanat Haftası ile getiriyor. Zengin tarihi, gurme restoranları ve doğal güzellikleri ile bir cazibe merkezi haline gelen Urla, bu sefer sanatsal kimliği ile gündeme geliyor. Renkli içerikleri ile ilgi çeken Alan Pa, BE Contemporary, Galeri Kırmızı, Gru Art Gallery, Mimas Sanat Evi ve Köstem Zeytinyağı Müzesi Urla Sanat Rotası şemsiyesi altında, yeni bir değere imza atıyor: Urla Sanat Haftası. İlki 4-11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek programda etkinlik çeşitliliği göze çarpıyor. Urla Sanat Haftası kapsamında Ayşegül Sönmez, Bramt Theatre, Hane Stand-Up, Kadro Pa, Sonat Sözer, Umut Altıntaş, Tiyatro Alesta, ve Yekateryna Grygorenko sanatseverlerle buluşuyor.

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