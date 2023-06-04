İzmir bisiklet şehri olacak

İZMİR'DE bisikletli döneme daha çabuk geçiş için yeni adımlar atılıyor. Bisikletli ulaşımı kent kültürü haline getirebilmek amacıyla belediye çalışanlarına ücretsiz paylaşımlı bisiklet uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde belediye çalışanlarının işe gidiş ve geliş başta olmak üzere bisikleti öncelikli ulaşım aracı olarak kullanmaları hedefleniyor. Uygulama sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki personel artık personel kartıyla bisiklet kiralama hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Bisikletler işe gidiş ve geliş başta olmak üzere kent içi ulaşımda kullanabilecek. Proje kent içinde karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlayacak.

İzmir'de başlayan paylaşımlı bisiklet ve Süslü kadınlar Bisiklet turu gibi etkinlikler de diğer kentlere örnek olarak daha çevreci bir ulaşım sisteminin oluşturulması için destekleniyor. Kent halkı da artık bisikleti ulaşım aracı olarak daha çok kullanır hale geldi. Özellikle oluşturulan bisiklet yolları ve park yerlerinin bisiklet kullanımını artırdığı gözlenirken metro, tramvay, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında da bisikletliler için kolay kullanım sağlayacak alanlar bulunuyor.

SÜSLÜ Kadınlar Bisiklet turları kadınların bisiklet kullanımını tercih etmesinde büyük rol oynadı. Artık hem kadınlar hem de arkasına çocuğunu da alan anneler bisikleti daha çok tercih ediyor. Bisikletle işe gidip gelmek de artık daha havalı bir yöntem olarak görülmeye başlandı. Hem çevreci hem de spor ve harekete katkısı dolayısıyla bisiklet her geçen gün kullanım alanını artırıyor.