Takımınızı kurun bilgisayar başına geçin

REDFALL

DİSHONORED'IN yapımcısı Arkane Studios'un son oyunu eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de isminden çokça söz ettirdi. Tek kişilik bir hikaye kısmıyla birlikte oyunu toplamda dört kişi oynamanıza olanak tanıyan çok kişili oyun desteğiyle Redfall, kısa süreliğine de olsa manşetlere taşındı. Türün sevenleri Redfall'a bir şans verebilirler.

THE QUARRY

BİR dönemin popüler "teen slasher" filmlerinden esinlenen The Quarry, bir yaz kampında kalan gençlerin başına gelen korku dolu anları konu alıyor. Gece olduğunda işlerin karıştığı bu kampta hayatta kalmak için ya tek başınıza mücadele ediyor ya da arkadaşlarınızla beraber peşinizdeki tehlikelerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Kalbiniz sağlamsa her anlamda çok başarılı olan bu oyunu mutlaka oynamalısınız.

BACK 4 BLOOD

LEFT 4 Dead'in izinden giden Back 4 Blood, 2021 yılında çıkmış olmasına rağmen aldığı güncellemeler ile halen tazeliğini koruyor. Bolca zombiye ve birbirinden garip yaratığa karşı bir takım olarak mücadele ettiğimiz oyun, karanlık yapısıyla korku oyunu severleri kendine çekmeyi başarıyor.

FORTNİTE

ARKADAŞLARLA oyun partisidenildiğinde Fortnite'ı atlamak imkansız. Epic Games'in başarılı oyunu Fortnite, özellikle küçük yaştaki oyuncuların favorisi. Tahmin edebileceğiniz gibi oyunun tadı, takım arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda çıkıyor. Tamamıyla bedava olan Fortnite'ı oynamak için Epic Games uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

OVERCOOKED! ALL YOU CAN EAT

BİRLİKTE yemek yapmak ne kadar zorlu bir süreç, merak ediyor musunuz? Sizi arkadaşlarınızla birbirinize düşürecek kadar mücadeleci bir ¨yemek hazırlama¨ oyunu olan Overcooked! All You Can Eat, iki Overcooked oyununu bir araya getiren, eğlenceli bir oyun. 2020 yılında çıkmış olmasına rağmen eğlencesinden hiçbir şey kaybetmeyen oyunu denemenizi tavsiye ederiz.

IT TAKES TWO

BİRBİRLERİYLE olan anlaşmazlıklarından yılan kız çocukları tarafından iki oyuncak bebeğe dönüştürülen bir çiftin hikayesini konu alan bu başarılı oyun, hem enteresan hikayesi, hem de oynanıştaki çeşitliliğiyle yan yana oynanabilecek en iyi oyunlardan. 2021 yılında Game Awards'tan ödül de alan It Takes Two'yu kesinlikle denemelisiniz.

ROCKET LEAGUE

BİR başka zamanın eskitemediği oyun da Rocket League. Çeşitli araçlar kullanarak kocaman bir topu rakip takımın kalesine yollamaya çalıştığımız bu mücadeleci oyun, bir kez denedikten sonra sizi ekran başına bağlayacak kadar başarılı. Tamamıyla bedava olarak oynanabilen bu oyunu tüm platformlarda bulabilirsiniz.