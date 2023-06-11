Gönül öğretmenden 7 yılda 14 kütüphane

Manisa'da Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, Türkiye genelindeki köy okullarına kütüphane kazandırarak öğrencilerin kitaplarla buluşmasını sağlıyor. 7 yıl önce kütüphanesiz köy okulu kalmasın diyerek 'Kitap Kumbaram' Projesini başlatan Gönül Kovan Gürakan, bugün 14. Kütüphaneyi Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü İlk-Ortaokulu'na kazandırdı. Böylece Gönül öğretmenin kütüphane kurmadığı bölge kalmadı. Her açılan kütüphanede ortalama 4 bin kitap bulunuyor. Gönül öğretmene önce öğrenciler destek verdi, şimdi proje Türkiye geneline yayıldı. Türkiye genelinden öğretmenlerin oluşturduğu bir ekip de kitap toplamaya başladı.

MANİSA'DA BAŞLADI

7 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Kitap Kumbaram' Projesi ile köy okullarımızdaki çocuklarımız kitaplarla buluşsun diye ihtiyaç sahibi okullarımıza kütüphaneler yapmaya başladıklarını anlatan Gönül Kovan Gürakan, "Manisa'da başladığımız proje bugün Türkiye geneline yayıldı. Türkiye'nin birçok noktasından öğretmenler, öğrenciler projemize destek oluyor, kitap bağışında bulunuyor. öğretmenlerle ekip oluşturduk. Yeni kütüphaneler kazandırmak için çalışıyoruz. Açılışı yaptığımız her kütüphanede öğrencilerimiz kitapları okuduğunu görünce çok mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Soğukpınar Köyü İlk-Ortaokulu'nda gerçekleşen kütüphane açılışına Tutak İlçe Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmi Karaoğlan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Aslantatar, Gönül Kovan Gürakan'a kazandırdığı kütüphane için teşekkür etti.