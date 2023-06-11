Her duygunun bir çiçeği var

Çiçeklerin doğada coştuğu ve adeta başımızı döndüren bir güzelliğe sahip olduğu çok özel günlerden geçiyoruz. İnsanlar, duygu yoğun yaşarlar. Ancak çoğu kez karşısındakilere duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Bu yüzden de tarih boyu çiçeklere yükledikleri anlamlarla kendilerini anlatmanın yolunu aramıştır dersek yalan olmaz.

DUYGULARIN DİLİ ÇİÇEKLER

Yaşadığı aşkları, ayrılıkları, özlemleri hep çiçekler üzerinden dile getirdi. Edebiyat tarihine baktığımızda bunun bir birinden güzel örneklerini görmemiz mümkün. İlginçtir, neredeyse bu imgeler tüm dünyada aynı anlamı taşıyor. Çiçekler, genellikle insanların sevdikleri kişilere gönderdikleri şık hediyeler olarak bilinir. İnsanlar sevdiklerini mutlu etmek amacıyla çiçek alırlar gönderirler. Sevdiklerine duygularını ifade etmenin ya da ondan özür dilemenin en güçlü yoludur çiçek. Geniş yelpazede düşündüğümüzde çiçek sadece sevgi belirtmek amaçlı gönderilmemektedir. Aynı zamanda tebrik ve kutlamaların yine başrol oyuncusudur. Geçmişte, çiçek dilini açıklamaya çalışan ilk kitaplar, botanik keşiflerine ilginin arttığı, egzotik türlerin Avrupa'ya aktığı bir ortamda Paris'te ortaya çıkmıştır. Fransız edebiyatında, doğayı yücelten düzyazılar ve çiçeklerden bahseden pastoral şiirler zirve yapmıştır. İşte çiçeklerin birbirinden güzel anlamları...

BEYAZ KARANFİL - TEMİZLİK VE SAFLIK

Saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Yakasında beyaz karanfil taşıyan biri muhtemelen aradığımız özelliklere sahiptir.

KIRMIZI KARANFİL - SEVGİ

SEVGİYİ temsil eden kırmızı karanfil, kırmızı gül ile yarışsa da parkur dışında kalmaya mahkumdur. Baştan çıkaran kokusu, özellikle 50'li yıllarda beylerin ceketlerinin yakalarına t aktıkları vazgeçilmez bir aksesuar olmuştur.

SARI LALE GERGİNLİK

BİR çiçeğin gerginliği sembolize etmesi ne kadar ilginç değil mi? Siz siz olun sakın sarı lale alarak eve gitmeyin.

PEMBE LALE -ANLAYIŞ

GÜNÜMÜZ ilişkilerinde taraflar arasında belki de en önemli konudur anlayışlı olmak. Bu nedenle anlayışı ifade eden bir çiçeğin olması hoş ve güzel bir durumdur. Zorlu yaşam koşullarında herkesin birbirine karşı mümkün olduğunca anlayışlı olması diliyoruz. Bu çiçek insanlara örnek olsun.

SARI KARANFİL HÜZÜN

SARI karanfil hüznü ve üzüntüyü ifade eder. Cenaze törenleri için hazırlanan çiçeklerin rengidir diyebiliriz.

MAVİ GÜL - GİZEM

BOL BOL gizemi ve esrarengizliği temsil etmektedir. İmkansız görülen ve elde edilemeyeni simgeler. Malum, aşkın her zaman kazananı olmaz. Mavi gülü tercih edenler melankolik bir hayata hazır olduklarını peşinen kabul ederler.

BEYAZ GÜL - MASUMİYET

BEYAZ GÜL masumiyeti, saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Genellikle evlilik teklifi edecek erkekler beyaz gülleri seçmektedir. Beyaz gülü sevdiğine alan erkek, evlilik teklifine doğru yol almaktadır, fakat günümüzde kızlar evlilik teklifi için bir beyaz güle maalesef kanmıyor.

SARI GÜL SICAK, SEVGİ

İLGİNÇTİR, Sarı güllerden 18'nci yüzyıla kadar Avrupa'nın bile haberi olmamıştır. Sıcak ve sınırsız sevgiyi temsil eder.

PEMBE ORKİDE SEVİMLİLİK

'SEN ne kadar tatlı ve sevimlisin' demenin en kestirme yoludur. Orkide zarifliğini her renkte korumaktadır. Pembe orkide sevimliliği ifade etmektedir. Aşka sadece bir kaldığını gösterir.

BEYAZ ORKİDE MASUMİYET, ZARAFET

BEYAZ orkide en şık ve güzel çiçekler arasındadır. Masumiyeti ve zarafeti temsil eder. Kendisine "kız isteme çiçeği" diyebiliriz. Damat adaylarının en favori çiçeğidir. Genç kızlar, hayallerinde bir gün ellerinde beyaz orkideyle kapılarını çalacak prenslerini yaşatırlar.

MOR ORKİDE - ASALET

MOR orkide asalet demektir. Düğün törenlerinde salona giren gelinler ellerinde bu nedenle mor orkide taşır. Siz de, asil bir gelin olmak istiyorsanız mor orkide tercih edin.

GELİNCİK- ŞÜKRAN

MİNNETİ, şükranı ve teselliyi anlatır. Bu çiçeği birine göndermek veya gönderilen demette bulundurmak "Asla merak etmeyiniz, müsterihim. Memnun ve müteşekkirim" anlamını taşır.

HASEKİ KÜPESİ AŞKINDAN DELİ OLDUM

ŞAİRLER bu çiçeği "Yeis ve kederin timsali" olmak üzere kabul ederler. Beş uzuvlu bir çiçektir. Adeta Çinlilerin büyük çıngıraklarına ve başında bir insan kafası resmi ve bunun üzerinde çıngırakları bulunan bir asaya benzer. Bu sebeple deliye ve deliliğe işarettir. Örneğin, "sizin için deli ve divane oldum", "aşkınızdan deli gibiyim" denildiği gibi...

BEYAZ LALE SAFLIK TEMİZLİK

BEYAZ renk her zaman saflık ve temizliği temsil eder. Bu sebeple ender bulunan beyaz lale de saflığın ve temizliğin sembolüdür.

KIRMIZI LALE SENİ SEVİYORUM

KIRMIZI aşkın rengidir. Kırmızı renkte bulunan çiçekler ise isimleri ne olursa olsun aşkı anlatır. Bu aşk illa sevgiliye duyulan aşk olmayabilir. Anne, baba, arkadaşa veya çocuğunuza duyduğunuz yoğun sevginin adı da olabilir. Bu yüzden seni seviyorum demek istediğiniz kişilere hiç düşünmeden kırmızı lale alabilirsiniz.

PEMBE GÜL GÖNLÜM SENİNDİR

'SENİ SEVİYORUM' demenin en kestirme yoludur. "Pembe gönlüm sadece sende" diye kızların gönlünü fethetmeye çalışan erkeklerin Hızır misali yardımına koşan güldür. Zarifliği ve güzelliği karşı cinste inanılmaz bir masalsı etki yaratır.

ÇAN ÇİÇEĞİ GURUR

DALKAVUKLUĞU, riyakarlığı, gururu ve övünmeyi beyan eder. Çan şeklinde olduğu için bu çiçeğe bu ad verilmiştir. Minnet ve şükranı da sembolize eder.

SALKIM MÜRVERİ

GEVEZELİĞİ ve boş lafları temsil eder.

AKŞAM SEFASI MAHÇUBİYET

KORKAKLIĞI, mahcubiyeti, korkulu muhabbeti bildirir. "Aşıkane meselelerden kaçıyorum" manasında kullanılır. Amerika'nın Peru kıtasından gelen bu çiçek malum olduğu üzere gündüzleri kapanıp geceleri açılır.