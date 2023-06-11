İzmir’in moda merkezinde lezzetli şenlik

İZMİR Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği (MKMMD), kuruluşunun 21. yılı nedeniyle Boyoz Şenliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, vatandaşlara ve davetlilere İzmir'in simge lezzetlerinden boyozlar ücretsiz olarak ikram edildi.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu ve ekip arkadaşlarının öncülüğünde Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin Çankaya'daki meydanında düzenlenen şenlikte, 5 bin adet sıcak boyoz, buz gibi limonatalar eşliğinde dağıtıldı.

Tunaboylu Grup, Valeria, Wedding Dress, Torres Cerimonia, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, İzdoğa ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başta olmak üzere onlarca markanın sponsorluğunda hayata geçirilen organizasyon, yoğun ilgi gördü. Şenlikte konuşan MKMMD Başkanı Erdoğan Kulu, "Bu yaz dönemi bitmeden bu alanda 2 gün sürecek bir defile yapacağız" dedi.