Motivasyonun anahtarı hediye

HOBİLERE YÖNELİN

Öncelikle çocukların önünde uzunca bir yaz tatili olduğunu unutmayın. Bu tatili keyifle geçirmeleri, onların en büyük motivasyonu olacak. Bu yüzden de tatil boyunca kullanabilecekleri bir hediye seçimi, çocukları oldukça mutlu edecektir. Tabii bu seçimi yaparken çocuğunuzun hoşlandığı aktiviteleri de atlamamak gerekir. Örneğin resim yapmaktan hoşlanan, bunu hobi edinmiş çocuklara çeşitli boyalar, tuvaller alarak tatillerini renklendirebilirsiniz. İnce hesaplar yapmayı, bir şeyler tasarlamayı seven çocuklar içinse maketler çok yerinde bir tercih olacaktır.

KİTAP, FİLM VE MÜZİK

Öte yandan bir yaz tatilinin olmazsa olmazı kitap, film, müzik üçlüsünü de unutmayalım. dr.com.tr bu üç kategoride de sayısız seçenek sunuyor. Bu seçenekler sayesinde çocuklar hem keyifle vakit geçirebiliyor hem de genel kültür seviyelerini yükseltiyor. Eğer çocuğunuz okumayı seviyorsa, yaz tatili için iyi bir okuma listesi hazırlayabilirsiniz. dr.com.tr sayfalarında her yaştan çocuğa uygun kitaplar mevcut. Bunlar arasından kitap kurdu çocuklar için harika seçkiler oluşturulabilir. Tatil boyunca seyahat edecek çocuklara bir tür e-kitap okuma cihazı olan Kobo satın alarak yüzlerce kitabı yanlarında taşımalarına yardımcı olabilirsiniz. Bu arada dr.com.tr'nin e-kitap konusunda da oldukça zengin bir arşive sahip olduğunu unutmayın. Eğer çocuğunuz filmlere ilgi duyuyorsa, dr.com.tr'nin film kategorisinde yer alan çok sayıda seçenek sizleri bekliyor. Tatil boyunca çocuklarınızla birlikte keyifli vakit geçirmek için bu filmlere başvurabilirsiniz. Bununla birlikte çocukların tatiline biraz müzik katmayı da ihmal etmemek gerek. Onların tarzlarına uygun birkaç albüm satın alarak tatillerini hareketlendirebilirsiniz. Fakat onları daha da mutlu etmek isterseniz karne hediyesi olarak bu albümleri doyasıya dinleyebilecekleri güzel bir kulaklık ya da speaker almayı da düşünebilirsiniz.

OYUN KONSOLLARI

Gelelim çocukların en büyük tutkusu olan oyun konsollarına... Sony'nin PlayStation'ı bunlar arasında en popüleri. Fakat farklı markaların da oyun konsolu seçenekleri mevcut. Eğer evde bir konsolunuz yoksa bu seçeneklerden birini tercih ederek çocuğunuzu oldukça mutlu edebilirsiniz. Eğer konsolunuz varsa farklı video oyunu seçenekleri dr.com.tr sayfalarında mevcut.

ZEKA VE KUTU OYUNLARI

Eğer tercihinizi daha geleneksel oyunlardan yana kullanmak isterseniz dr.com.tr çok sayıda seçeneği bir arada sunuyor. Dilerseniz puzzle seçeneklerini değerlendirerek çocuğunuzun yaratıcılığını tetikleyebilirsiniz. Daha küçük yaştaki çocuklar için birleştir oyna setler de uygun olacaktır. Ailece keyifli vakit geçirmek adına Tabu, Scrabble gibi kutu oyunlarını tercih edebilirsiniz. dr.com.tr'nin eğitici oyunlar kategorisinde de çok sayıda seçenek var. Bu kategori altında deney setleri, müzik aletleri, sanat araç-gereçleri yer alıyor.

TEKNOLOJİK OYUNCAKLAR

YENİ nesil çocukların teknolojiyle olan ilişkileri malum... Teknolojinin son oyuncağı olan ufak çaplı, kameralı drone'lar da çocuklarınızı fazlaca mutlu edecektir. Uzaktan kumandalı arabalar ise yıllardır çocukların en sevdiği oyuncaklar arasında. Öte yandan çocukların yeni gözdelerinden biri olan elektrikli scooter'ları da karne hediyesi olarak değerlendirebilirsiniz.

HOS GELDİN YAZ PARTİSİ

ÇOCUKLARI ödüllendirmenin bir diğer yolu ise eğlenceli bir "yaza hoş geldin partisi" düzenlemek olacaktır. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir eğitim yılını geride bırakmanın getirdiği mutluluğu paylaşabileceği bir parti için gerekli olan her türlü malzemeyi dr.com.tr'de bulabilirsiniz. Bu partide sevdikleri kahramanların kostümlerini giymek isteyen çocuklar için çok sayıda kostüm seçeneği yine dr.com.tr'de...