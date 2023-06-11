Yüzleşmelerin yaşanacağı bir hafta bizi bekliyor

KOÇ - İLETİŞİM EVİNİZ YOĞUN

GÜNÜ planlayarak hareket etmeniz sizi yeni yaşantınıza hazırlayacaktır. Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli. Duygusal ilişkinizde önsezilerinize güvenebilirsiniz.

İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz

BOĞA / FİNANS EVİNİZ DEĞİŞİMDE

PARAYA bakış açınız değişiyor.

Çevrenize karşı yargılayıcı olmadığınız sürece, başarı sizden yana olacak.

Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Parasal konuların gündeme gelmesini sağlayan yolculuklar olacaktır. Kariyerinizle ilgili değişim söz konusu. Yaşamı sorguluyorsunuz. Toplumsal olayları yargılayacaksınız.

İKİZLER / KENDİNİZİ YENİDEN YARATACAKSINIZ

YAŞAMINIZIN aksayan yönlerini düzeltmek için uygun bir hafta. Planlı hareket ettiğiniz zaman, istediğiniz sistemi kuracaksınız. Sabırlı olmak size iyi gelecektir.

Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.

Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.

Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ / DÜŞÜNCELERİNİZ DEĞİŞİYOR

DEĞİŞİM içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz.

İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz.

Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz.

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir hafta.

Aşırı çalışmanız gereken bu dönem enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız. Sadece mantığınıza güveniyor ve bu dönem düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.

ASLAN / ÇEVRENİZ DAHA DA GENİŞLİYOR

YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler gündeme gelecektir.

Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Her şey sizin lehinize gelişiyor.

BAŞAK / KARİYER BAŞARINIZ GÜNDEMDE

KENDİ kurallarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Yeni projelerin gündemde olacağı bir haftadasınız. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin.

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız.

Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz.

Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz.

İletişim konusunda hızlı görüşmelerin gündem kazanacağı bir hafta. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

TERAZİ / RUHSAL GELİŞİMİNİZ ÖNEMLİ

HİSLERİNİZDE yanılmıyorsunuz.

Yeni işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla gerekli iletişimi gündeme getirmelisiniz. İşbirliğini seviyor olmanız, dostlarınızın da çoğalmasına neden oluyor. Bu hafta kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak farklı çalışmalara yöneleceksiniz.

Yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içindesiniz.

Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz. Keşfetme içgüdünüz sayesinde mutluluklar sizi bekliyor.

AKREP / GELİRLERİNİZ YÖN DEĞİŞTİRİYOR

YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir sürece giriyorsunuz. Farklı bir düzene ihtiyacınız var.

Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir hafta. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmalısınız. Düşüncelerinizi saklamakla bir yere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişilerde kullanmalısınız. İş arkadaşlarınızı yargılamayın..

YAY / ORTAKLIKLARDA YENİ DÖNEM

GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.

Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

En azından bazı şeyleri denemelisiniz.

Bağımsızlık dürtülerinizi dizginleyin. Yaşam enerjiniz çok güçlü.

OĞLAK / ÇEVRENİZ SINAVDAN GEÇİYOR

İÇSEL anlamda sorgulayıcı davranarak, bazı engelleri kolayca aşabilirsiniz. Entelektüel oluşumlar için uygun bir dönem olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz.

KOVA / SOSYAL HAYATINIZ YÜKSEK ÇIKIŞLARDA

ÇEVRENİZDE kişisel cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir.

Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.

İsteklerinizdeki artıştan dolayı, kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranacaksınız. Bazı duygularınız yön değiştirecek.

Artık eskisi gibi olamayacaksınız.

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

BALIK / DÜŞÜNCELERİNİZ YENİLENİYOR

HAYALLERİNİZİN altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz.

Enerjinizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

Mesleki ilişkileriniz başarılı. Özellikle iş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat bu olaylara tepkili değil ılımlı yaklaşmalısınız.