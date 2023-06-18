Barbie’lere kıyafet tasarlayarak başladı

İzmirli modacı Naz Akdemir, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden 2018'de birincilikle mezun olan ve adından da Macaristan'da eğitimine devam eden Naz Akdemir, ilk mağazasını İzmir'de hayata geçirdi. L'Aura Elan (Kendinden Emin Enerji) isimli mağazasını Alsancak'ta hizmete açan genç tasarımcı, düzenlediği davetle okul arkadaşlarını, dostlarını ve yakınlarını ağırladı.

YENİ NESİL MODA

Üniversite öncesi ve öğrencilik döneminde modaevlerinde çalışıp 2013'te kendi markasını kuran yetenekli tasarımcı, "Üniversitedeyken büyük bir giyim firmasından iş teklifi alıp çalışmaya başladım. Çocukluğumda Barbie bebeklere hamurdan, kese kağıdından ve çikolata ambalajlarından elbiseler yapardım. Gün içerisinde gördüğüm her şeyi hayal gücümle birleştirip aklımda canlandırıyorum. Onu bir tasarım olarak düşünüp hafızamda tutarak daha sonra kumaşlara döküyorum. Ben hep bu işi yapmayı hayal ettim ve bir mağazamın olmasını istedim. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirebildim ve çok mutluyum" dedi. İstanbul, Çeşme ve yurt dışındaki konsept store mağazalara kendi tasarımlarından vereceğini belirten başarılı modacı, seneye İzmir Fashion Week'e katılıp defile yapacağı günü iple çekiyor. Akdemir, yeni nesil modaevi konseptiyle günümüz kadınlarına şık gece elbiseleri ve özel günlerini anlamlandıracak kıyafetler hazırlıyor.