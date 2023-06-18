Duygusal karmaşa yaşayacağımız bir hafta

KOÇ Tarzınızı ortaya koyuyorsunuz

Olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Venüs, aşk ve sosyal evinizde ilerlemeye devam ederken, bildiğiniz konularda ısrarla inat etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır. Tarzınızı ortaya koyarken; kimsenin etkisi altında kalmak istemiyorsunuz. Bu arada uzun zamandır dargın olduğunuz eski dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz. Duygusal takıntılardan uzak kalmanız gereken bir hafta.

BOĞA Tutkular ön planda

Bu hafta önceden yaptığınız bir yatırımdan önemli bir dönüş sağlayacaksınız.

Daha fazla çalışacaksınız.

Başkalarının işine karışmaz ve kendi bildiğiniz konularda taviz vermeden ilerlerseniz gelecekteki yerinizi daha bir sağlam temellere oturtacaksınız.

İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz. Ruhunuz uçuyor fakat atacağınız her adımı hesaplamak zorundasınız. Çünkü, bu dönem tutkulu birliktelikler peşindesiniz.

İKİZLER Rakiplerinizden korkmuyorsunuz

İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden oluyor. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız. Kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, küçük hatalara neden olabilir. Sakin davranırsanız kazanacaksınız. Ön planda olacağınız grup aktivitelerinde dikkat çekeceksiniz. Hiçbir konuda rakip istemiyorsunuz. Desteklendiğinizi hissettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz.

Egonuz tetikte.

YENGEÇ Gücünüzün farkındasınız

Hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.

Bu hafta bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Olayları abartmadan toparlamak istiyorsunuz.

ASLAN Herkesin gözü üstünüzde

Bu hafta, ilginç bir evrensel deneyimden geçiyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız. Yine yeteneklerinizi kullanabilme özelliğiniz belirginleşecek.

Fakat siz mistik yönlerinizden çok, idealizm konusunda kendinizi sorgulayacak, yaşamla ilgili pratik düşünceler içinde olacaksınız. Bazılarınız inatla kendi düşüncelerini savunacak ve istedikleri başarıyı yakalayacak.

Yaşamanızı gözden geçireceksiniz

BAŞAK Fırsatlar karşınıza çıkıyor

Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Kariyer savaşları verdiğiniz konularda sert bir tutum izleyebilirsiniz.

Gücünüzü göstereceğiniz konuları seçmelisiniz. Bu dönem kaçırdığınız eski iş fırsatlarını yeniden karşınıza çıkması karşısında şaşırabilirsiniz. Hak ettiğiniz fakat bir türlü gelemediğiniz bir iş konumuna seçilebilirsiniz. Başarılarınız size ödül olarak dönecek. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz.

TERAZİ Eski dostlarınızı aramalısınız

Plüton aile ve yuva evinizde. Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sınavlarından geçirmek için uygun bir dönem. Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda size destek veriyor.

Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Eski dostlarla buluşma planları yapacaksınız. Yatırımlarınız sizin için çok önemli olacak.

Borçlarınızla ilgili bir sorun varsa; halletmeye çalışın. Riskler konusunda temkinli davranmalısınız.

AKREP Tartışmalarından uzak kalın

Görüşeceğiniz kişilerin yüksek mevkili kişiler olmasına dikkat edeceksiniz.

Kafanızın bir kenarında beklettiğiniz olayları yeniden başlatacaksınız.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek.

Eski küslüklerin ortadan kalkacağı ortamlar gündeme gelecek.

YAY Taviz vermek istemiyorsunuz

Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz.

Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışma isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vermekte zorlanabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Aklın ve doğruluğun size sağlayacağı geniş perspektif alanlarını doğru tespit etmeyi başaracaksınız.

OĞLAK Sorgulamalarınız bitmiyor

Bu hafta çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketum bir tavır içindesiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteğini isteyebilirsiniz. Onların size karşı tutumlarından farklı sonuçlar çıkarmadan önce, olayların nedeni üzerinde durduğunuz zaman kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.

Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz.

KOVA Başarılarınızı önemsiyorsunuz

Başarı sizin için önemli bir olgu.

Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz. Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.

Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

Bu hafta, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

BALIK Enerjinizi olumlu kullanmalısınız

Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. İçsel çatışmaların size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir dönem değil.

Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Esnek bakmayı öğrenmelisiniz.