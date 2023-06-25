Yazlık eviniz sezona hazır mı?

Yazlık evler her ne kadar yılın belirli zamanlarında kullandığımız mekanlar olsa da ev konforu en çok aradığımız ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğumuz alanlar. Yazlık ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken püf noktaları 4 başlıkta toplanabilir.

RENK SEÇİMİNE ÖNEM VERİN

Yazlık evlerde ferah bir atmosfer yaratabilmek için doğal renk paletlerine odaklanmak önem taşır. İç mekanlarda açık pastel veya nötr tonlar tercih ederek ortamda aydınlık ve genişlik hissini artırabilirsiniz.

MALZEME VE DOKU ÇEŞİTLİLİĞİ

DOĞAL ahşap malzemelerin kullanıldığı mobilyalar yazlık evlere doğal bir dokunuş getiri. Ahşap zeminler, taş duvarlar veya hasır kaplamalar, evin doğal çevresiyle uyumlu bir görünüm oluşturur. Ahşap yemek masaları iç mekanlarda kullanabilir; iroko ağacı, rattan, kestane ağacı, alüminyum vb. dış hava koşullarına dayanıklı malzemeleri de bahçe, balkon ve terasınızda tercih edebilirsiniz. Oturma odanızda da keten dokulu kumaşları seçerek uyumlu bir bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Seramik objeler, hasır jüt dokulu kilimlerle dekorasyonunuza hareket katabilirsiniz.

BAHÇE DOĞANIN PARÇASI OLSUN

YAZLIK evlerin dekorasyonunda açık alanlar da önemli bir role sahiptir. Balkonlar, teraslar, bahçeler ve verandalar, yaz aylarında keyifli zaman geçirmek için doğayla iç içe olan, ideal mekanlardır. Bu alanları etkili bir şekilde değerlendirmek için; rahat oturma alanları, masa sandalye takımları, salıncaklar ve şezlonglar ve bu gibi mobilyalarda kalite unsuru çok önemlidir. Aynı zamanda, renkli minderler, dış mekân halıları, aydınlatmalar, şık objeler ve bitki saksıları gibi dekoratif ürünlerle bu açık alanları daha estetik hale dönüştürebilirsiniz.

KONFORDAN ÖDÜN VERMEYİN

HAREKET alanınızı genişletmek için minimalist mobilyalar tercih edebilirsiniz. Hafif mobilyalar seçmeniz de istediğinizde kolayca yer değişikliği yapabilmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda daha az eşya kullanarak sade ve ferah bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.