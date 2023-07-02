Bu hafta sırlar açığa çıkabilir

KOÇ/ iş tekliflerine açıksınız

BU hafta aşk ve özgürlük duyguları arasında bocalamanız mümkün. Gizemli bir evrim içindesiniz. Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz.

Güçlü ilişkilere gereksinim duymanız, sizi farklı ortamlara sürükleyecek.

Daha güzel ve iyiye doğru yol almak istiyorsunuz.

Aileniz ve işiniz arasında tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız.

BOĞA/ Kararlarınızda ısrarcısınız

URANÜS yedi yıl boyunca burcunuzda ilerliyor.

Sadece özgürlük duyguları yetmiyor. Birçok fırsat aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanızı da sağlayacak. İletişim sorunlarınızdan etkilenmemeye çalışın. Partnerinizle aranızdaki sorunların çözümü için anlaşma yoluna gideceksiniz.

Sorumluluk duygunuzun artması sizi başarıya götürecek. Artık geri planda kalma gibi bir şansınız olmayacak.

İKİZLER/ Mantıklı olmalısınız

DUYGUSAL konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız. Yine bu hafta, size maddi çıkar sağlayacak kişilerle aşk ve iş birleşimleri yaşayabilirsiniz.

Evden ve bulunduğunuz alanlardan uzaklaşma isteği içinde olacaksınız. Eviniz ve işiniz arasında yaşayacağınız dengesizlik kesin kararlar almanıza neden olacaktır. İşinizi severek yaptığınız bir hafta öğrenmeye açık bir dönemdesiniz.

Gerçekleştirmek istediğiniz konularda başlangıç temellerini atabilirsiniz.

YENGEÇ/ Değişim içindesiniz

İsteklerinizin ön plana çıkmasıyla; kendinizi daha enerjik hissedecek, bireysel çalışmalara yöneleceksiniz.

Egonuzun sesini dinliyor, her şeyi kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz.

Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.

Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız

ASLAN/ Organizasyonlar önem kazanıyor

AŞK yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. İş yaptığınız kişilerden birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz.

Duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyum içindesiniz.

Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

Organizasyonlar önem kazanıyor.

BAŞAK/ Yaşam kaliteniz düzeliyor

MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız İşinizle ilgili ruhsal anlamda güçleniyorsunuz. Önemli ortaklıklar kurarak, bu beraberlikleri yıllarca sürdürebilirsiniz.

Planlarınızda yapacağınız değişimlerin sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

TERAZİ/ Çevrenize taviz vermeyin

ENTELEKTÜEL çalışmalarınız hız kazanacak. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz.

Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz.

Düşüncelerinizin kabul görmesi enerjinizin yükselmesine neden olacaktır.

AKREP/ Dengelerinizi koruyun

MESLEKİ konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde abartıya gitmeden, doğal akış içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz.

Sosyal ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, dengelerinizi korumak zorundasınız. Bazı gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz.

YAY/ Yoğunluk sizi bekliyor

BU dönemde dostlarınızın fikirleri önemli olacak ve onlarla aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Sosyal yönleri güçlü ve kariyer sahibi kişilerden destek alacaksınız.

Geciken beklentileriniz sizi daha çok bileyecektir. Yoğun aktiviteler içinde, lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız.

Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız.

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin.

OĞLAK/ Cesaretiniz artıyor

KENDİNİZİ güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta risk almamaya ve temkinli olmaya özen göstermelisiniz.

Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacaktır.

Yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme geleceği çalışmalar içine girebilirsiniz. Yeni girişimler konusunda cesaretiniz artıyor.

Daha üretken olacaksınız.

Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

Yaşam kaliteniz yüksek seyredecek.

KOVA/ Hedeflerinizi belirlemelisiniz

HAFTA boyunca mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve bazı kişilerle takışmamalısınız.

Marjinal düşüncede olan kişilerden hoşlanmanıza rağmen, geleneksel yapınızdan da ödün vermek istemeyeceksiniz.

Parasal konularda olumlu değişimler sizi bekliyor.

Hedefinizi iyi belirlemeli ve risklerden uzak kalmalısınız.

BALIK/ Kendinizden eminsiniz

CESUR olmanın tam zamanı. Satürn, bağlılık ve sadakat konusunda gereken öğretileri size sunacaktır.

Özellikle süregelen işbirliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız.

Çünkü siz özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal konularda yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı oluyorsunuz. Duygularınızda artık yanılmak istemeyeceksiniz.

Yüksek enerjili hisleriniz nedeniyle önemli kapıları açacağınızı düşünerek, fevri davranışlar içinde olmamalısınız