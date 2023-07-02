Can dostlar profesyonellere emanet

Son zamanlarda köpek gezdiricilerinin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Köpek sahibi olanlar, onlara çok fazla vakit ayıramadığı zamanlarda onları gezdirecek birilerine ihtiyaç duyuyorlar. Artık evde, bahçede ya da sahil kenarlarında köpeklerinizi gezdiren profesyoneller var...

Ek kazanç olarak görülen ama aynı zamanda bir profesyonellik de isteyen köpek gezdirme işi oldukça revaçta. Peki, herkes köpek gezdirebilir mi? Neleri bilmeleri gerekiyor ve hangi kriterleri taşımalı?

YİĞİT TUNCA: DÜŞÜNÜLDÜĞÜ GİBİ KOLAY BİR İŞ DEĞİL

'İZMİR Köpek Gezdirme' Yöneticisi Yiğit Tunca, 20 yıldır köpek gezdirdiğini, onları eğittiğini ve aynı zamanda belli periyotlarla bir çalışma sistemi oluşturduğunu söyledi. Tunca, "Köpek gezdirmek düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil. Çok fazla yarı zamanlı çalışmak isteyen oluyor ama öncesinde belli eğitimlerden geçilmeli, köpeklerin ırklarını ve cinslerini çok iyi bilmeli. Her birinin bakımı ve kontrolü çok farklıdır. Ayrıca hayvanlarda ilk yardımı bilmeleri gerekiyor. Örneğin hayvanın boğazına bir şey kaçtığında, çok ciddi bir kavgada yaralandığında neler yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Sokak köpeklerinin saldırılarına uğrayabilirsiniz. Bu durumda da öncelikle sizin sakin olmanız gerekiyor. Eğer siz panik yaparsanız köpek de ne yapacağını bilemez" şeklinde konuştu. Yiğit Tunca, köpek gezdirmeyle ilgili son olarak şunlara dikkat çekti: "Bu iş önceden para kazanılan yarı zamanlı bir iş olarak ortaya çıkmaya başladı. Ama artık bir meslek haline geldiğini söyleyebiliriz."

EKİN KIRAN: ÖNCE KÖPEKLERİ TANIMALISINIZ

Ekin Kıran da uzun zamandır bu işi yaptığını ve çok keyif aldığını söyledi. Aynı zamanda bütün köpekleri tanımanın ve onlarla iletişim kurmanın da zaman aldığına dikkat çekti. Kıran, "Bu iş son zamanlarda meslek olarak ön plana çıkmaya başladı. Bu sebeple köpek gezdirmeyle ilgilenenlere şunu söyleyebilirim ki, başlamadan önce köpekleri çok iyi tanımalılar" dedi.

SERPİL YETİM: FARKLI KÖPEKLER TANIMAK HEYECAN VERİYOR

SERPİL Yetim de bir süredir köpek gezdirerek bütün dertlerini unuttuğunu söyledi. Kendisi de köpek besleyen Yetim, başkalarının köpeklerini de boş zamanlarında gezdirerek çok güzel vakit geçirdiğine dikkat çekti. Yetim, "Köpekler can dostlarımız. Onlarla hayata farklı bir açıdan bakabiliyoruz. Bu sebeple de başka köpekler tanımak, onların cinslerini ve ırklarını öğrenmek beni heyecanlandırıyor. Böylece kendi köpeğimle ilgili de fazla bilgi öğrenebiliyorum" dedi.

MANAN İREÇ: 60'TAN FAZLA IRK GEZDİRDİM

Menan İreç, 14 yıldır bu işi yaptığını ve köpeklerle vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu söyledi. İreç, "Köpek gezdirmek başlı başına bir sektör. Dünyada uzun yıllardır va olan bu sektörü Türkiye'ye ilk tanıtan benim, çünkü ilk başladığımda bu işi bilen yoktu. Bu işi güven sağlayarak ve bütün dikkatinizi köpeğe vererek, onları tanıyarak yapabilirsiniz. En başta köpeğin karakteri hakkında sahiplerinden bilgi alınması gerekiyor. Ayrıca dışarı çıktığınızda gözünüz tamamen onda olmalı. Bir saniye bile bakmazsanız her şey olabilir ve o köpeğin sorumluluğu size ait" dedi.

İreç, yüzde 60'tan fazla köpek cinsini gezdirdiğini ve her birinin özelliklerini tanıdığını söyledi. İreç, "Köpeği alırken mutlaka hangi köpeklerle anlaşıp anlaşamadığını sormalısınız. Benim uzun zamandır 'İzmirdegezdir' isimli sitem var ve oradan da paylaşımlar yapıyorum, beni de oradan takip ediyorlar. Benim tatilim ya da hasta olma lüksüm yok çünkü köpekler beni bekliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sürekli onlarla olmak çok eğlenceli" şeklinde konuştu.