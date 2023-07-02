Heyecan, macera ve aksiyon sevenler için RPG oyunlar

Baldur's Gate 3

Şu anda Steam'de erken erişimde olan ve Ağustos ayında çıkması planlanan oyun, efsanevi Baldur's Gate serisinin en yeni üyesi. Meraklılarının uzunca bir süredir beklemekte olduğu bu oyunu ARPG'den çok RPG olarak nitelendirebiliriz zira oyun diğer ARPG oyunlarına göre çok daha ¨büyük¨ bir senaryoya ve oldukça detaylı bir oynanış mekaniğine sahip. Aksiyonun yanında atmosferiyle de sizi içine çekecek bir oyun arıyorsanız Baldur's Gate 3'ü denemeniz tavsiye edilir.

Lost Ark

İlk oynanış videosuyla tüm oyunseverlerin gözlerinin yuvalarından fırlamasına neden olan Lost Ark, Kore'de büyük fırtınalar estirmiş ama Batı'ya ulaşması biraz uzun sürdüğü için Kore'deki etkiyi yaratamamıştı. Ne var ki Lost Ark'ın şu anda piyasada bulup bulabileceğiniz en büyük içeriğe sahip Diablo benzeri ARPG olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eğer detaylı ve uzun bir ARPG arayışındaysanız görsel efektleriyle de göz kamaştıran bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Darksiders: Genesis

Çıkışının üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen Darksiders: Genesis'in kendine has görsel diline yaklaşabilen başka herhangi bir oyun çıkmadı. Bu da oyunu halen değerlendirmek için güzel bir fırsat. Sizi detaya boğmak yerine aksiyona yönlendiren oyun, özellikle konsollarda ve PC'de gamepad ile büyük bir keyifle oynanabiliyor.

Diablo IV

Lilith'in yeniden kaosun kapılarını araladığı oyun, tanıdığımız ama baştan aşağı yenilenmiş karakter sınıflarını oyuncuların kullanımına sunuyor. Uzun oyun süresi, tükenmeyen "loot" arayışı ve sağlam atmosferi ile Diablo IV, hem PC'de, hem de konsollarda çok iyi bir oyun keyfi vadediyor. Elbette ki bazı eksikleri var ama Blizzard'ın oyunlarını sürekli olarak geliştirdiğini göz önünde bulundurursak Diablo IV'ün mutlaka denenmesi gereken bir ARPG olduğunu söyleyebiliriz.

Hades

Hades ikinci versiyonu da duyurulan Hades'i aslında tam bir ARPG olarak nitelendiremeyiz. Daha çok "rogue-like" bir yapıya sahip olan oyunda Hades'in oğlu Zagreus'un yeryüzüne çıkma mücadelesine bir ölüm - yaşam döngüsünde ortak oluyoruz. Yunan mitolojisine dayalı senaryosuyla ilgi çeken oyun, aynı mekanlardan 10 kez geçseniz bile keyif almanızı sağlayan, sağlam bir oynanışa sahip.

Path of Exile

2013 yılında, tam 10 yıl önce çıkmış olan Path of Exile'ın bu yıl ikinci versiyonuna kavuşması bekleniyor ancak o zamana kadar beklemek istemiyorsanız her açıdan Diablo'yu fazlasıyla hatırlatan ve tamamıyla bedava olarak oynanabilen bu oyuna bir göz atmak isteyebilirsiniz. Rastgele düzenlenen bölgelerde yaratık avına çıkıp loot peşinde koştuğunuz bu oyun hoşunuza giderse ikinci oyuna da eliniz sıcak bir şekilde başlama şansınız var.