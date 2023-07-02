Tırnakları güçlendirip elleri güzelleştiren yağlar

Ellerimizle gün içerisinde birçok iş yapıyoruz. Haliyle tırnaklarımız da bu koşturmadan kendine düşen payı alıyor. Tırnakların bakımlı ve hijyenik olması hem sağlığımız hem de ellerimizin görüntüsü açısından çok önemlidir. Güçlü, parlak ve sağlıklı görünen tırnaklar bir anda ellerinizin görüntüsü değiştirebilir. Hatta sizi birkaç yaş genç gösterebilir.

Tırnak bakımı için kuaför ve güzellik salonlarına gitmek zorunda değilsiniz. Çünkü bazı bitkisel yağlar herhangi bir zarar vermeden tırnaklarınız güçlendirebilir ve daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunabilir. İşte evinizin konforunda uygulayabileceğiniz ve tırnaklarınızın kısa sürede güçlenmesine yardımcı olacak bitkisel yağlar...

AVOKADO YAĞI

AVOKADONUN hem meyvesi hem de yağı çok değerli. Nemlendirici özelliğiyle bilinen bu yağ aynı zamanda tırnakları güçlendirir ve doğal olarak tırnakların kırılmasını önler. Avokado yağını tek başına kullanabileceğiniz gibi dilerseniz zeytinyağıyla da karıştırıp uygulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞININ en önemli özelliği E vitamini bakımında zengin olmasıdır. Bu özellik tırnakların güçlü ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Olumlu etkilerinden yararlanmak için biraz ısıtın ve 5-10 dakika kadar masaj yaparak tırnaklarınıza uygulayın.

KETEN TOHUMU YAĞI

KETEN tohumu, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca mineraller, B vitamini, magnezyum, antioksidanlar ve potasyum gibi mikro besinler içerir. Tüm bu özellikleriyle keten tohumu yağı tırnakları güçlendirir, kırılmasının önüne geçer ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini destekler. Diğer yağlarda olduğu gibi keten tohumu yağını da tırnaklarınıza ve çevresindeki deriye masaj yoluyla uygulayabilirsiniz.

E VİTAMİNİ YAĞI

E vitamini tırnakları besler, nemlendirir ve güçlendirir. Daha sağlıklı tırnaklar için tek yapmanız gereken; eczaneden E vitamini kapsülü almak ve kırıp yağı tırnaklara uygulamak. Uygulama esnasında hem tırnaklarınıza hem de çevresindeki deriye nazikçe masaj yapmayı unutmayın. Bu uygulamayı 2 hafta boyunca her gün düzenli olarak tekrarlayın.

SHEA YAĞI

DOĞAL nemlendirici olan shea yağı tırnakları besler ve kırılmaları önler. Shea yağını tırnak yatağına ve kütiküllere 20 dakika boyunca masaj yaparak uygulamanız yeterli.

JOJOBA YAĞI

GÜÇLÜ bir antioksidan olan jojoba yağ asitleri, tırnakların daha güçlü olmasına yardımcı olur. Biraz ısıttığınız jojoba yağını masaj yaparak uygulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

ÇAY ağacı yağı bol miktarda antiseptik ve antifungal madde ihtiva eder. Bu özellikleri sayesinde hem kırılgan tırnakları onarır ve güçlendirir hem de mantar enfeksiyonuyla da mücadele eder. Ancak çay ağacı yağının tek başına kullanılmadığı konusunda en baştan sizi uyarmalıyız. Bu yağ başka bitkisel yağlar ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Daha güçlü ve sağlıklı tırnaklar için; 2 damla çay ağacı yağını yarım çay kaşığı zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya E vitamini yağıyla karıştırıp tırnaklarınıza ve çevresindeki deriye birkaç dakika masaj yapın.

BADEM YAĞI

A, B ve E vitaminleri bakımından zengin bir bitkisel yağ olan badem yağı; tırnakları besler, onarır, nemlendirir ve kütikülleri yumuşatır. Düzenli olarak badem yağını tırnaklarınıza ve etrafındaki deriye sürüp masaj yaparak kısa sürede sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

ÜZÜM çekirdeği yağı tırnakları nemlendirir, besler ve kırıkları onarır. Tırnakların kısa sürede içerisinde güçlenmesini sağlar. Üzüm çekirdeği yağını tırnak diplerine ve kütiküllerine uygulayın. Daha etkili sonuç almak için; 2 veya 3 hafta boyunca günde 2 kez yapabilirsiniz.