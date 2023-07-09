Duygusal takıntılarınızdan kurtulmanız gerekiyor

KOÇ Pratik yönleriniz ortaya çıkıyor

Bu hafta özellikle hareketli ve pratik yönleriniz ortaya çıkıyor. İkna kabiliyetiniz oldukça yüksek. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz.

Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.

Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Sözleriniz kırıcı ve baskıcı olabilir fakat siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Tedbirli olmayı sakın unutmayın.

BOĞA Farklı yönlerinizi kullanmalısınız

Çevrenizde farklı yapınızla ilgi göreceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız.

Güzelliğinizi ve cazibenizi kullanabileceğiniz bir hafta içindesiniz.

Hayallerinizi askıya almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.

Güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz.

İKİZLER Fırsatları değerlendirmelisiniz

Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı fazla abartabilirsiniz. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek.

Ortaklıklar ve evlilik konularında çevresel faktörlerin büyük bir rol oynayacağı bir tablo ortaya çıkıyor.

Size verilen sunumları iyi değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ Sır olmayı tercih ediyorsunuz

Ortaklıklar için olumlu olabilecek bu etki, evliliğiniz için zor bir açı etkisi verebilir.

İlişkinizde karşılıklı birbirinize acı verebilirsiniz.

Sevdiğiniz kişiyi yalnız bırakmayarak, her konuda ona eşlik etmelisiniz. Aşk ilişkinizde sır olmayı tercih edebilirsiniz.

Bu günlerde karşınıza çıkacak olan kişilere dikkat etmelisiniz. Yanlış dostluklar biterken, akabinde başlayan yeni dostluklardan çok şey kazanacaksınız.

Eskisinden çok daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz.

ASLAN Yaşamınızı gözden geçiriyorsunuz

Kendinize dönük tavırlar içinde olmanız sizi olumsuz etkileyecek. Bencil yönlerinizi ortaya çıkaracak davranışlar, süregelen ilişkilerinizi zorlayabilir. Fakat, eski ve yeni olayları gözden geçireceksiniz. Geçmişte başlattığınız bir duygunun şekil değiştirdiğiniz görmek sizi yorabilir, dikkatli olun.

Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek.

Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız.

BAŞAK İlişkilerinize dikkat edin

Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her yeni şey, adeta sizi büyülüyor.

Fakat derin ilişkiler sizde zorlayıcı bir etki yapıyor.

Çevrenizdeki her şeyin belli bir düzen içinde olmasına özen gösteriyorsunuz.

Birçok Başak bu dönemde kendisiyle ilgili güzel değişimler yaşayacak. Aşk yaşantınızda yaşadığınız problemlerin maddi sorunlarınızla pekişmesini istemiyorsanız, sakin yapınızı bozmadan olayları akışına denetimli bir şekilde bırakmalısınız.

TERAZİ Sabırsız davranmayın

Günlük yaşamda tartışmaların da olabileceğini göz önünde bulundurarak, olaylara göreceli bakmaya çalışın. Bu dönemde herkese şüphe içinde bakacağınız için düzenli bir ilişki yaşadığınız partneriniz varsa, onu da yanlış suçlamalarla bıktırabilirsiniz.

Sevdiğiniz kişi bu baskıcı tavırlarınıza dayanamayarak, ilişkinizi gözden geçirmek için sizden uzaklaşabilir.

Geçmişte başlattığınız bir duygunun şekil değiştirdiğiniz görmek sizi yorabilir, dikkatli olun.

AKREP Kafanız oldukça karışık

Çevrenizde size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz. Etrafınıza daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var. İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz.

Özverili davranışlarınız takdir görecek.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak çalışmalarınızın altında parasal detaylar yatıyor. Risklere karşı tedbirli olmanızı hatırlatıyoruz.

YAY Yeni fikirlere hazırsınız

Bu hafta seyahat planları için uygun bir dönem. Alternatiflerin gündem kazanması aklınızı karıştırabilir.

Gizli duygusal durumlara takılmayın. Çevrenizde oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Yaşamınızdaki olayları esnetmek isteyebilirsiniz.

Bildiğiniz konularda ısrar etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır.

Hafta sonuna doğru haklı olduğunuzu göreceksiniz.

İş konusunda duygusal davranmaktan vazgeçin.

OĞLAK Sakin kalmaya devam edin

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen ender kişilerden birisiniz. Tarzınızı ortaya koyarken; etki altında kalmak istemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirirken mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi soyutlayacaksınız.

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Sevgi dolu bir beraberliği geliştirmek gerçekten zor oluyor. Eski dostlarınızla olan kırgınlıkları aşabilirsiniz.

KOVA Temkinli olun

Gücünüzü testten geçiriyorsunuz.

Aile ve yuva evinizdeki Uranüs uzun süredir yapmak isteyip de bir türlü hayata geçiremediğiniz fırsatları yeniden karşınıza çıkaracak. Karşıt Aslan'daki Venüs'ün size yapacağı gizli yardım jestleri olduğunu fark ettiğinizde; manevi duygularınızın daha da güçlendiğini göreceksiniz. Ani ve hoş sürprizlere hazır olun.

Yolunuzdaki bazı engellerin kendiliğinden yok olduğunu anlayacaksınız.

BALIK Yaşamın akışında kalın

Duygusal hatalar yapmaya müsait bir dönemdesiniz.

Karşı cins ile olan ilişkilerinizde, ani gelişen duygularınız sizi yanıltacaktır.

Söz vermeden önce düşünmelisiniz. Enerjiniz sizi sonradan vazgeçeceğiniz aşklara sürüklemesin.

Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Yalnızlığı tercih edeceğiniz bir hafta.

Aklınız çok karışık dikkatli olmalısınız. Paraya karşı ilginiz artacak. Sezgileriniz size başarılarınız konusunda yardımcı olacak.