Osmanlı torunundan köye müze hizmeti

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde tarımla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bul, eski tarım aletlerinden oluşan parçaları evinde 3 bölümde toplayarak, 'Osmanlı Torunu Köy Müzesi' adıyla sergilemeye başladı. Ziyarete gelen vatandaşları evin kapısı açıldıktan sonra giriş kısmındaki bölümde dibek taşı, su matarası, orak, saban, ahşaptan yayık ayran yapma makinesi, halı dokuma makinesi, terazi, elek, kürek, testi, ahşap kaşıklar karşılıyor.

Müzenin ikinci bölümünde ise araba tekerlekleri, yapma arı kovanı, halı dokuma tezgahı yer alıyor. Evin kapalı bir bölümünde ise gaz lambası, mataralar, fener, berberlerin yüz yıkamak için kullandığı kap, çivi, pense, çekiç, at nalı, ibrik, bakırdan kap, közle çalışan ütü, bıçak, radyolar, teypler, daktilolar ve plak gibi eşyalar, ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. 1000'e yakın eşyanın sergilendiği müzede ziyaretçilerden ücret de alınmıyor.

ANILARI YAŞATIYORUZ

Geçmişi geleceğe taşımak için 'Osmanlı Torunu Köy Müzesi'ni 19 yıl oluşturmaya başladığını belirten Mehmet Bul, "Bu müzeyle benim amacım geçmişimize sahip çıkmak ve yeni nesillere aktarmak. 19 yıldır bu müzeyi oluşturuyorum. Bu müze köylülerin, arkadaşlarımızın geçmişte kullandıkları malzemeleri vermesiyle ortaya çıktı. İnsanlarımızın anılarını burada yaşatıyoruz" dedi.

Çomaklı köyünde yaşayan emekli din görevlisi Halit Aydın, "Yaklaşık 100 sene önceki ecdadımızın kullanmış olduğu tarım aletlerinden, iletişimden, hayatı kolaylaştıran bir takım malzemelerden oluşan bu müzeyle geçmişimizi bugüne taşıyıp, geçmişteki ecdadımızın kullanmış olduğu bu malzemelerle şimdi nesillere tanıtılıyor. Bu müze geçmişle gelecek arasına bir köprü kuruyor" dedi.