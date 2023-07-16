Bu hafta sırlar açığa çıkabilir

KOÇ

Yeni iş tekliflerine açıksınız BU hafta aşk ve özgürlük duyguları arasında bocalamanız mümkün. Sevgi olgusuna yüklediğiniz misyon, size anlam kazandıracak. Gizemli ve enerjik bir evrim içindesiniz.

Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz. Güçlü ilişkilere gereksinim duymanız, sizi farklı ortamlara sürükleyecek. Bulunduğunuz yerlerden memnun kalmayacaksınız.

Aileniz ve işiniz arasında tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız.

BOĞA

Kararlarınızda ısrarcısınız URANÜS, burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Sadece özgürlük duyguları yetmiyor.

Birçok fırsat aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanızı da sağlayacak. İletişim sorunlarından etkilenmemeye çalışın. Partnerinizle aranızdaki sorunların çözümü için anlaşma yoluna gideceksiniz.

Sorumluluk duygunuzun artması sizi başarıya götürecek.

Artık geri planda kalmayacaksınız.

Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak.

İKİZLER

Mantıklı olmalısınız DUYGUSAL konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız.

Partnerinizle maddi konularınızı birleştirirken, ortak maddi çıkarlar konusunda ihtilafa düşebilirsiniz.

Yine bu hafta, size maddi çıkar sağlayacak kişilerle aşk ve iş birleşimleri yaşayabilirsiniz.

Evden ve bulunduğunuz alanlardan uzaklaşma isteği içinde olacaksınız. Eviniz ve işiniz arasında yaşayacağınız dengesizlik kesin kararlar almanıza neden olacaktır. Öğrenmeye açık bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Hedeflerinizi belirlemelisiniz HAFTA boyunca; mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve kimseyle takışmamalısınız.

Özgürlük duygularınızı kısıtlayan aşklardan uzak kalmalısınız.

Marjinal düşüncede olan kişilerden hoşlanmanıza rağmen, geleneksel yapınızdan da ödün vermek istemeyeceksiniz.

Hedefinizi iyi belirlemeli ve risklerden uzak kalmalısınız.

Karşınıza fırsatlar çıkacaktır.

ASLAN

Eleştiriye açık değilsiniz AŞK yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Birlikte çalıştığınız bir kişiye platonik duygular hissettiğiniz halde, belli etmek istemeyebilirsiniz.

Duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle güzel bir uyum yakalayacaksınız.

Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

Eleştirilere açık değilsiniz.

BAŞAK

Yaşam kaliteniz düzeliyor MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek. Birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. İşinizle ilgili ruhsal anlamda güçlenirken önemli ortaklıklar kuracaksınız. Planlarınızda yapacağınız değişimlerin sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzaklaşmak istediğiniz için yaşam kalitenizi yükseltecek başarılı adımlar atıyorsunuz.

TERAZİ

Çevrenize taviz vermeyin ENTELEKTÜEL çalışmalarınız hız kazanacak ve kendinizi yeteri derecede pratik hissedeceksiniz.

Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz.

Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz..

AKREP

Dengelerinizi koruyun MESLEKİ konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde abartıya gitmeden, doğal akış içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz.

Sosyal ilişkilerinizde ikilem yaşamak istemiyorsanız, dengelerinizi korumak zorundasınız. Karşılaşacağınız belirsizlikler konusunda doğru kararlar almalısınız.

YAY

Yoğunluk sizi bekliyor BU dönemde dostlarınızın fikirleri önemli olacak ve onlarla aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Geciken beklentileriniz sizi daha çok bileyecektir.

Yoğun aktiviteler içinde, lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız. Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar.

OĞLAK

Cesaretiniz artıyor KENDİNİZİ güvende hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta temkinli olmaya özen göstermelisiniz.

Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak. Bazılarınız yakın dostlarınızla sanatsal çalışmalar içine girebilirsiniz.

Yeni girişimler konusunda cesaretiniz artıyor. Daha üretken olacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

Disiplininiz güçlenirken, rahat ortamları tercih edeceksiniz.

Yaşam kaliteniz yüksek.

KOVA

Değişim içindesiniz KİŞİSEL isteklerinizin ön plana çıkmasıyla; kendinizi daha enerjik hissedecek, bireysel çalışmalara yöneleceksiniz.

Egonuzun sesini dinliyor, her şeyi kendi çabanızla çözmeye çalışıyorsunuz.

Bu hafta, değer kavramlarınız önemli. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz.

Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız.

BALIK

Kendinizden eminsiniz CESUR olmanın tam zamanı.

Satürn, sadakat konusunda gereken öğretileri size sunacaktır. Süregelen işbirliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız. Çünkü özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal konularda yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz. Artık yanılmak istemiyorsunuz. Eskilerin artık önemi kalmadığını göreceksiniz. Yüksek enerjili hisleriniz nedeniyle önemli kapıları açacağınızı düşünerek, fevri davranmamalısınız.