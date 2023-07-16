‘Dünyanın en güzel şey’ini arayan ressam

Hikaye bu ya, bir zamanlar ülkenin birinde ünlü bir ressam yaşarmış. Yaptığı tablolarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisi ve hayranlığını kazanan bu ressam zamanla büyük bir açmazın içine düşmüş. Fırçayı her eline aldığında istediği resmi bir türlü tuvale aktaramadığının farkına varmış. Yaşadığı 'sanatsal körlük' onu yeni arayışlara itmiş. Adeta hiçbir şey onu tatmin etmiyormuş. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalamış. Ressam kapıldığı umutsuzluğun pençesinde kıvranırken, kafasında birden bir fikir belirmiş. 'Dünyanın en güzel şeyini bulup onun resmini yapmalıyım' diye mırıldanmış kendi kendine...

DİYAR DİYAR GEZMİŞ

Tabii dünyanın en güzel şeyini bulup resmini yapmak öyle evde oturarak olmazmış. Bunun için dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Dünyayı dolaşacak, diyar diyar gezecek, bilgelerle konuşacak ve dünyanın en güzel şeyinin ne olduğunu bulacakmış. İçini kaplayan heyecan dalgasıyla hemen hazırlıklara başlamış. Ünlü bir ressam olduğu için para sorunu da yokmuş. Başta, çocukları eşi ve yakınlarının, 'Ne olur gitme, bu yaştan sonra macera aramaya gerek yok, başaramazsın' serzenişlerini duymamış bile...

YAŞLI ADAM UMUT DEMİŞ

Yaşadığı kasabadan ayrılırken son bir kez geriye dönüp yaşadığı evine bakmış. Gözü yaşlı ailesine ve dostlarına el sallayarak veda etmiş... İçinde ince bir sızıyla bir sonbahar günü yollara düşmüş... Aradan uzunca bir zaman belki de aylar geçmiş. Bir gün ulu ve yemyeşil ağaçların olduğu adeta cenneti andıran bir yolda ilerlerken yaşlı bir adamın yol kenarında bir ağaç altında oturduğunu görmüş. Tecrübeli ve oldukça görmüş geçirmiş biri olduğu her halinden belliymiş. İçinden, 'dünyanın en güzel şeyinin ne olduğunu bilse bilse bu yaşlı adam bilir' diye geçirmiş. Yanına usulca oturmuş, gür bir ses tonuyla 'Söyle bana ihtiyar, sence dünyanın en güzel şeyi nedir?' demiş. Yaşlı adam hiç tereddüt dahi etmeden tek kelimeyle 'umut' diye yanıt vermiş. Ressam aldığı yanıtı mantık zincirinde sorgulamamış bile... Yoluna devam etmiş...

GELİN AŞK'I TARİF ETMİŞ

Hani masallardaki gibi, az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş yolu bir kasabaya düşmüş. Kasabanın bir köşesinden eğlenceli müzik sesleri geliyormuş. Yorgun ayaklarıyla müziğin sesini takip etmiş. Sonunda bir düğüne geldiğini anlamış. Kasabalılar gelin ve damadın etrafında neşeli şekilde dans ederek düğünün tadını çıkarıyormuş. Ressamın ilk gözlemlediği herkesin birbiriyle paylaştığı mutluluğu olmuş. 'Ne güzel bir topluluk ne kadar mutlular' diye içinden geçirmiş. Bilse bilse dünyanın en güzel şeyinin ne olduğunu mutluluğun zirvesindeki bu gelinle damat bilir diye düşünmüş. İzin alarak usulca gelin hanımın yanına yanaşmış, kendisini tanıttıktan sonra ona 'Dünyanın en güzel şeyi nedir?' diye sormuş. Gelin gülümseyerek başını kaldırmış ve hemen yanı başındaki damadın gözlerinin içine sevgi dolu şekilde bakarak 'Dünyanın en güzel şeyi olsa olsa Aşk'tır!' demiş. Ressam genç çiftlere 'mutluluklar diledikten sonra teşekkür edip, yoluna devam etmiş...

ASKER BARIŞ DİYE YANIT VERMİŞ

Gezdiği ülkelerde konuştuğu bilge insanların sayısı zamanla artmış. Ama bir türlü aradığı yanıtı bulamadığının da farkındaymış. Yine günlerden bir gün tozlu ve dar bir yolda ilerlerken cepheden dönen bir askerle karşılaşmış. Asker üstü başı perişan halde yarı aç yarı tok yoluna zorlukla devam ediyormuş. Yıllarca savaştığını ve savaşın ne kadar iğrenç ve vahşi bir şey olduğunu anlatmış ressama. Sözlerini, 'Savaş insanlığın dip noktasıdır' diye sonlandırmış. Cesaretlenen ressam aynı soruyu bu kez yüzünde savaşın acımasız izlerini taşıyan askere yöneltmiş. 'Dünyanın en güzel şeyi nedir?'... Asker, derin bir nefes aldıktan sonra tıpkı diğerleri gibi yanıtı hiç geciktirmemden vermiş. 'Barış, dünyanın en güzel şeyi barıştır!' demiş...

ARADIĞI CEVAP YANINDAYMIŞ

Askerle vedalaşan ressam yola koyulurken bir yandan da yaşadığı hayal kırıklığıyla düşünmeye başlamış. "Eğer dünyanın en güzel şeyleri umut, aşk ve barış ise ben bunların resmini nasıl yapabilirim ki? Hepsi de soyut kavramlar... Aylarca düşündükten sonra artık macerasını sonlandırıp evine dönmeye karar vermiş. Uzun bir yolculuktan sonra bitkin şekilde yaşadığı kasabaya ulaşmış. Başını kaldırıp baktığında evinin önünde kendisini heyecanla bekleyen çocuklarını ve karısını görmüş... Onları kucaklamak için büyük bir özlemle yaklaştığında çocuklarının gözlerindeki masum bakışlarda umudu, karısının sevgi dolu bakışlarında aşkı görmüş. Evinde ise büyük bir huzur ve barış hüküm sürüyormuş. Yıllarca aradığı şeyi bulduğunu fark ederek, içi kıpır kıpır olmuş. Yorgunluğunu bile unutmuş. Hemen tuvalinin başına geçerek yıllarca aradığı en güzel şeyin resmini bir çırpıda yapıvermiş... Sonra yapığı resme hayran hayran bakarak ağzından şu sözler dökülmüş. İşte demiş dünyanın en güzel şeyi... 'Benim güzel evim ve biricik ailem'... Ressam tablosuna tahmin ettiğiniz üzere 'Evim' adını vermiş. 'Ne dersiniz sizce de dünyanın en güzel şeyi insanın evi ve ailesi değil mi? Bu acımasız dünyada yaşanılan ve yaşanacak olan tüm olumsuzluklara rağmen umut, barış ve aşk insanlığın en kutsal değerleri olmalı...