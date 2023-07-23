Bir otelden çok daha fazlası

Doğanın mucizesinden ve değişimin canlandırıcı ruhundan ilham alınarak temelleri atılan SwissOtel Resort & Spa Çeşme, 15 Temmuz'da açıldı. Dünyanın öncü otel grubu Accor çatısı altındaki premium segment SwissOtel markası ve sektörün güçlü yatırımcıları Dilek Holding işbirliği ile inşasına başlanan ve Çeşme'nin ruhunu İsviçre tarzıyla harmanlayarak özel olarak dekore edilen proje; 248 geniş konuk odası ve 18 süit ile misafirlerini ağırlayacak. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra tüm dünyanın ilgisini çeken ve doğanın tüm güzelliklerini cömertçe sunduğu Çeşme'nin incisi Ilıca'nın yeni gözdesi SwissOtel Resort & Spa Çeşme, eşsiz standartlarıyla kendini yeniden keşfetme ve mutluluk yolculuğuna çıkmak isteyenlere yeni bir lüks deneyimi sunuyor.

İLHAM VERİCİ TASARIMLAR

Çeşme'nin bohem ve Alpler'in minimalist tarzıyla uyum içerisinde her detay göz önünde bulundurularak dekore edilen SwissOtel Resort & Spa Çeşme; ilham verici tasarımları ve deniz manzaralı ya da köşe süit odalarıyla misafirlerine unutulmayacak anlar yaşatacak. Konforlu yataklar ve akıllı teknolojik çözümler sayesinde misafirlerine evlerinde gibi hissetmelerine olanak sağlarken; kaliteli hizmeti, şık mimarisi ve sosyal alanlarıyla bir otelden çok daha fazlasını sunacak. Otel, Spa deneyimini de en iyi haliyle yaşamayı mümkün kılıyor. Bol mineralli termal sularıyla misafirlerin bedeni yeniden canlanırken, İsviçre esansiyel yağları ile Spa deneyimi ruhun en derinliklerine kadar hissedilecek.

YEMEK VE EĞLENCE KEYFİ

Türk mutfağında akıllara gelen her lezzeti bir araya getiren SwissOtel Resort & Spa Çeşme, yöresel tatlardan dünya mutfağına kadar gastronomi örneklerini usta şeflerin ellerinden deneyimleme fırsatı sunuyor.

Daha önce hayata geçirdikleri başarılı projelerle otel işletmeciliğinde güçlü bir deneyime sahip olduklarını ifade eden Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, "Çeşme'nin benzersiz güzelliğine yakışır şekilde özenle tasarlanan SwissOtel Resort & Spa Çeşme'nin bölgede fark yaratacağına inancımız tam. SwissOtel Resort & Spa Çeşme; hayran bırakan manzarası, şık odaları, yeme-içme alanları ve ileri düzey kaliteli otelcilik anlayışıyla lüks ve konforu her yönüyle hissettirecek. Otel misafirlerine özel hizmet veren Ilıca kumsalı, birçok sosyal olanağı, muhteşem gün doğumu ve batımları ile tam anlamıyla ayrıcalıklı yaşam sunuyor" dedi.