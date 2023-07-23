Cenk Telkıvıran Orkestrası anlarınızı unutulmaz kılıyor

Türkiye'nin birçok şehrinde konser veren Cenk Telkıvıran Orkestrası; güçlü kadrosu ve sahne enerjisiyle eğlenceli organizasyonlara imza atıyor. Orkestranın hem piyanisti hem de şefi Cenk Telkıvıran, sayısız değerli sanatçıyla keyifli sahne performansları sergilediği ve severek yaptığı müzik deneyimlerini kurduğu orkestra ile taçlandırdı.

YOĞUN BİR SEZON

Nişan, düğün, toplantı ve özel organizasyonlarda sunduğu müzik hizmetiyle her zaman keyifle hatırlanacak anılar bırakmayı hedefleyen Cenk Telkıvıran Orkestrası, yeni yılı yılbaşında Sueno Hotels Deluxe Belek'te sahne alarak karşıladı.

Yaza aylarına da hızlı bir giriş yapan Cenk Telkıvıran Orkestrası, bu yaz da sayısız organizasyona adını yazdıracak. Cenk Telkıvıran Orkestrası; yaz boyunca Çeşme, Ayvalık gibi tatil beldelerinde de sahne alacak. Yaz boyu pek çok nişan, düğün, toplantı ve özel organizasyona hazır olduklarını ifade eden Cenk Telkıvıran, "Bu yazı dolu dolu geçireceğiz. Konserlerimiz olacak. Müzikseverlerle buluşacağımız için mutluyuz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

EN İYİ DÜĞÜNLER

İzmir'in en iyi düğünlerinde hizmet veren Cenk Telkıvıran Orkestrası, binlerce düğüne imzasını attı. Çıtayı her sene daha yukarılara çıkaran ekip bu güne kadar yapılmamış sürpriz organizasyonları ile beğeni topladı. Cenk Telkıvıran Orkestrası, muhteşem repertuvarı gelen misafirleri eğlendiriyor ayrıca diğer orkestralara da örnek oluyor.