Eglenceli gecelerin adresi Rakısh Alaçatı

ALAÇATI'NIN eğlence adasına dönüşen bölgesi Unique'te bulunan Rakish Alaçatı, Mykonos'u andıran ambiyansı ve şık hizmet anlayışı ile farkını ortaya koyuyor. Kendinizi dünyanın diğer ucunda hissedeceğiniz, bohem bir havaya sahip olan Rakish, zengin ve doyurucu menüsüne eşlik eden müzik dolu geceleri ile Alaçatı'ya imzasını atıyor.

İŞLETMECİLİĞİNİ başarılı iş insanı Engin Yaşar'ın üstlendiği Rakish Alaçatı, çıtayı her sene bir üste çıkarıyor. Kumlar üzerine kurulan masaları ile yeni bir restoran deneyimi yaşatan Rakish Alaçatı, deniz ortasında kurulu salıncağı, sonsuzluk aynaları, ateş çukurları ve aydınlatmaları ile dikkat çekiyor. Rakish Alaçatı'da ayaklarınız kumun üzerinde, tamamen size özel bir noktada leziz mezeler yiyip, sohbet etmenin keyfini yaşayacaksınız. Uçuk yeşil ve beyaz ağırlıklı dekore edilen Rakish Alaçatı'da, deniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde ayakkabılarınızı çıkartıp kumların üzerinde dans ederek yaz tatilinizi unutulmaz kılın. RakIsh Alaçatı, turkuaz denizin içinde meltem esintileriyle, lezzetli yemekleri ve sonrasında eğlenceli kumsal partileri ile çok özel saatler yaşatıyor. Rakish Alaçatı benzersiz konumu ve hizmet kalitesiyle özenle hazırlanmış iddialı menüsünün tadını çıkarmak isteyen tüm misafirlerine özel bir gece vadediyor.