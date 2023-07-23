İlham kaynağı yaşam

20 yılı aşkın süre önce Vildan Önal tarafından kurulan takı tasarım markası Minas, Alaçatı Köyiçi'ndeki mağazası ile büyük beğeni topluyor. Önal'ın tasarımları günlük hayatta gördüklerinizden çok farklı. Yaşamından ilham alarak tasarladığı takıları mağazasında görücüye çıkaran Vildan Önal, her yıl çok konuşulan koleksiyonlara imzasını atıyor.

Alaçatı'daki mağaza ve atölyesinde takı tasarım faaliyetlerini yürüten Vildan Önal, "Üretmek tarifi imkansız bir duygu. Özellikle de zarafet ve estetik olunca ayrıca duygularınız okşanıyor. Sürekli bir şeyler tasarlamak, bir şeyler ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorsunuz. Özellikle yapmış olduğunuz tasarımların beğenilmesi, takdir edilmesi anlatılmaz bir doygunluk" dedi.

Önal, yaşamdan ilham aldığını belirterek, "Hayatı dinliyor, gözlemliyor ve hissediyorum. Her tasarımımın bir hikayesi, bir duygusu var" diye konuştu. Bu yılın koleksiyonları hakkında da bilgi veren Önal, "Kot bileklik, kot halhal, kot choker kolyeler yaza damgasını vururken beachler ve plajlar takılarımızla coşacak. Farklı olmaları direk dikkat çekecek" dedi.