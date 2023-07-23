Pınar’dan Çeşme’de eve teslim kasap lezzetleri

PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, "Büyükşehirlerdeki tüketicilerimize, yaz aylarında gittikleri yerlerde de ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için Çeşme'de elektrikli araç ve elektrikli bisikletlerle teslimat gerçekleştiriyoruz. Ek olarak gel-al seçeneğimiz ile de kolaylık sağlıyoruz. Tüketici odaklı ve aynı zamanda sürdürülebilir olan operasyonumuzdan dolayı gururluyuz. Tüketicilerimizin olduğu yerde onlara her an erişebilmek yazlık ihtiyaçlara göre farklı ürün ve hizmetlerimizi ulaştırabilmek bizleri çok heyecanlandırıyor" dedi.

Pratik ve avantajlı alışverişin adresi PınarOnline, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bu sene de Çeşme'de hizmet vermeye başladı. Çeşme'deki toplam 25 mahalleye ürünlerini ulaştıran PınarOnline, Gel-Al ve Adrese Teslimat modeliyle faaliyet gösteriyor. Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirlik vizyonunu merkezine alan PınarOnline, Çeşme'de herkesin kolayca sofralarına taşıyabileceği yaza özel dondurulmuş lezzetleri, mangal severler için Pınar Kasap ürünlerinden Dana Dallas Steak, Dana Güngörmez, New York Steak vb. enfes et çeşitlerini, Çeşme'ye özel Pınar Box seçeneklerini ve Pınar Select kategorisindeki ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

GEL AL SEÇENEĞİ DE VAR

Pazartesi hariç haftanın 6 günü, gün içinde saat 10.00 ile 22.00 arasında 2'şer saatlik aralıklarla hizmet veren PınarOnline, sütten taze ete, donuk ürünlerden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazedeki ürünleri tüketicileriyle hızlı ve güvenilir bir biçimde buluşturuyor. PınarOnline, Gel-Al hizmeti kapsamında Çeşme'de çok merkezi bir alanda bulunan Altın Yunus Hotel'den tüketicilerine ulaşıyor. PınarOnline, Pınar'ın et, süt, su, içecek ve dondurulmuş ürün gruplarının yanı sıra özel olarak üretilen Pınar Kasap ve Pınar Box ile Pınar Select kategorisinde tamamlayıcı markaların da bulunduğu 560'tan fazla ürünü tüketicilerine ulaştırıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurye ile teslimat hizmeti veren PınarOnline, diğer şehirlere kargo hizmeti sunuyor.