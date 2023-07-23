The Small Street değişerek gelişiyor

KALİTELİ hizmet ve fiyat performansı ile "Alaçatı Çok Pahalı" algısını kıran The Small Street, Türkiye'deki ve dünyadaki trendleri yakından takip ederek, kendini sürekli yeniliyor. Genç işletmeci Anıl Karadan, tam bir Çeşme ve Alaçatı aşığı. Yatırımlarını bir iş olarak değil yaşam tarzı olarak gören Karadan, 12 ay açık kalan The Small Street ile tam bir başarı hikayesi yazdı. Küçücük mekanı ile Alaçatı'ya renk katan Anıl Karadan, yaz kış oluşan müdavim kitlesinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Butik otelle işlerini büyüten genç işletmecinin yatırım iştahı da durmak bilmiyor. İş hayatına bakış açısını ve planlarını konuştuğumuz Anıl Karadan, çok yakında hizmete girecek yeni işletmesini de ilk kez açıkladı.

"YAZ KIŞ SÜREKLİ AÇIĞIZ"

THE Small Street nasıl doğduğunu anlatan Anıl Karadan "Asıl hikaye kocaman sokağa küçücük dükkanımızla hükmediyor olmamız. Alaçatı bize iyi bir reaksiyon verdi. Biz de bunun karşılığını, misafirlerimizin yoğun ilgisine doğru hizmet vererek gösteriyoruz. İşletmemizde ağırladığımız misafirlerimizin mutlu ayrılmasını, iyi hizmet almasını ve en önemlisi o sıcak bağı sağlıyoruz. Hikayemizi anlatacak daha çok cümle var fakat bize ait en önemli detayları bu şekilde özetleyebilirim" dedi.

Mekanın 12 ay açık olduğunu belirten Karadan, "Biliyorsunuz pandemi süreci ile birlikte hepimiz hayatlarımızda radikal değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu süreçte Çeşme'nin, özellikle de Alaçatı'nın yerleşik nüfusu ciddi oranda artış gösterdi. Buna rağmen kışın açık olan mekan sayısı yaz aylarına göre oldukça düşük. Biz planlamalarımızı yıl boyunca hizmet vereceğimiz şekilde yaptık. Kış aylarında sıcak, şömine konseptimiz ve müdavim misafirlerimizle birlikte eğlenmeye, eğlendirmeye devam ediyoruz" dedi.