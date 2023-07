50 yıllık restoranın 30 yıllık nazar ritüeli

Çeşme'nin 50 yıllık restoranı Dost Pide Pizza, müşteri yoğunluğunun arttığı günlerde nazar değmesin diye tütsü yakıyor. Bu geleneği 30 yıldır her yaz döneminde mutlaka gerçekleştirdiklerini belirten işletme sahipleri Reşat Akbaykal ve oğlu Selim Akbaykal, "Bu bizim için bir ritüel gibi. Eski Türk toplumlarında nazara karşı yapılırmış. Biz de yoğun geçen günlerde nazara karşı koruması ve işletmemizin bereketini artırması için yapıyoruz. Bu gelenek Hıristiyan dünyasında da var ama aslında ilk olarak Türkler'de başlayan bir tören. Biberiye bitkisini yakıp restoran içindeki tüm masaların etrafında dolaştırıyoruz. Müşterilerin de hoşuna gidiyor. Özellikle yaz aylarında en az 5-6 kez gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı. Elinde köz ve zille dolaşan ustabaşı Kerim Rende ile mutfak şefi Mehmet Demirkurt'a, mekanın dört ayaklı üyesi kurt köpeği Can da mutlaka her törende eşlik ediyor.