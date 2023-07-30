60’lar konseptiyle 45’lik kutlama

Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, 45. yaşına dostları ve sevenleriyle birlikte North Pier's Avlu Alaçatı'da girdi. Akademik çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif gönüllü faaliyetleriyle bilinen İzmir'in tanınmış simalarından Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, geleneksel hale getirdiği tematik doğum günü kutlamasını, bu sene 45'lik Kırık Plak teması ve 60'lar-70'ler konseptiyle gerçekleştirdi.

YENİ PROJELER YOLDA

Arkadaş çevresinde EDE lakabıyla bilinen ve 70 kişilik davetli topluluğuyla Alaçatı'da keyifli bir yaz akşamı geçiren Prof. Dr. Eriş, "Yılda bir tane özel günüm var o da bugün. Bu nedenle bu akşam burada benimle olmanız gerçekten çok kıymetli ve bu mumları hem kendi dileklerimin hem de sizin dileklerinizin gerçekleşmesi için üflüyorum" dedi. Eriş, yeni yaşında yapacağı yeni projelerin de müjdesini verdi. Pasta kesiminin ardından danslarla devam eden doğum günü kutlaması, unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.