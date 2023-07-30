Çift teker üstündeki İtalyan çift

İtalyan Gennaro Sposato 2018'de Avusturalya'dan yola çıkarak bisikletiyle dünyanın yarısını kat etti. Binlerce kilometre pedal çevirerek 25'ten fazla ülkeyi bisikletle gezen Gennaro Sposato'yı gezisinde eşi Wendy Sposato yalnız bırakmıyor. Gezgin çift, gittikleri ülkelerde yeni insanlarla tanışarak her anın tadını çıkartıyor. Çift şimdi Aydın'a ulaştı. İtalya'dan çalışmak için Avusturalya'ya giden Gennaro Sposato, bir diş laboratuvarında bisiklet kuryesi olarak çalıştı. Bir çanta dolusu seramik diş ve diş teli ile şehri dolaşan Sposato, işi bıraktıktan sonra bisiklet ile dünya turuna çıkmanın iyi bir fikir olacağını düşündü. Sposato, Avusturalya'da hemşire olarak çalışan ve hayatını birleştirdiği Wendy Sposato ile birlikte her şeyden vazgeçerek

bisikletle yola çıktı. Avusturalya'dan yola çıkarak birçok ülkeyi bisikletle gezerek ABD, Hindistan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelen Sposato çifti, Ardahan, Artvin, Erzurum, Elazığ, Nevşehir, Konya ve Denizli'nin ardından Aydın'a ulaştı.

TÜRK İNSANI CÖMERT

Bisikletle yolculuk yapmanın çok keyifli olduğunu belirten Gennaro Sposato, "Türk insanı çok misafirperver ve cömert. Konya'da bir aile bizi 3 gece misafir etti. Hedefimiz kış gelmeden İtalya'ya varmak. Daha sonra da iki tekerlekli aracımı sürmeye devam edeceğim" dedi.