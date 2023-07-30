Mantık ve duygu karışıklığı her yerde

KOÇ

Eski problemlerinizi çözmelisiniz Venüs geri giderken eski konuları tamamlayabilirsiniz. Girişimcilik gücünüzü dengeleyebilir, kendinizi ve bugüne dek oluşturduğunuz tecrübelerinizi gerek iş görüşmelerinde gerekse şuanki işiniz aracılığıyla kullanabilmeniz oldukça kolaylaşacaktır.

Performansınızın zorlandığını hissetseniz bile öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşma yeteneğinizden yararlanabilirsiniz. Öğrenim veya kariyer konusunda altyapı çalışmalarını güçlendirici faaliyetlerde bulunmalısınız. Kardeşlerle daha iyi anlaşma yolunu seçmelisiniz.

Sevdiklerinizle güçlü iletişimler içinde olmanıza yardım edecektir. Düşüncelerinizden ödün vermeyecek, karşılaşacağınız engellerle mücadele edeceksiniz.

BOĞA

Finans konusunda hata yapmayın Kazançlarınız konusunda eski hayallerinizi yeniden kurgulama ve yeniden yapılandırma olaylarına gireceksiniz. Başka meslek dalları ile ilgili hayalleriniz sizi yanıltabilir. Bu konuda dikkatli olun. Bu dönemde yaratıcılığınız devam ediyor.

Herkesin gözü önünde olmanızı sağlayan bir kıvılcımınız olacak. Eğlendirici bir kişi olmayı başaracaksınız. Aşk meselelerinde karmaşık durumlar içeren garip kaoslar yaşayabilirsiniz. Ortada ciddi bir neden olmadan ilişkileriniz karışabilir. Aşka bakış açınız bazı zamanlar bir romantik bazen de soğuk bir yaklaşımla olabilir. Bu dönemde her ilişkinin bir şekilde ayrılıkla biteceğini düşünebilirsiniz.

İKİZLER

Nostaljik çözümler sizi bekliyor Venüs iletişim evinizde geri gidiyor.

Yeniden çok eski olaylara çözüm aramalısınız.

Bu dönem; finansal ve maddi konularla ilgili sorunların eşliğinde, beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacak.

Mahkeme ve hukuksal meselelerinizde, bu dönemde sorun çıkacak. Ödenmemiş faturalar ve poliçelerinizi gözden geçirmeli ve vadesi gelen senetlerinizi kontrol etmelisiniz.

Partnerinizle ortak bir çalışma içine girecekseniz dikkatli olmalısınız. Birbirinizi yanlış tetikleyebilirsiniz. Kardeşler be yakınlarla aranızda para konularından sorun çıkabilir. Eski bir olay yeniden gündeme gelecektir. Aşk ve evlilik gezgeniniz olan ay, duygusal konularla kafanızı karıştıracaktır.

İşte bu dönemde üzerinizdeki ağırlıklar nedeniyle istediğiniz anlamda randımanlı olmak zorlaşabilir.

YENGEÇ

Yanlış hayaller kurmayın Venüs geri gidiyor. Dolunay Kova burcunda.

Her şeyi sağlam bir bakış açısıyla ele alarak temkinli hareket etmek yanlısı olduğunuzdan, bu enerji altında kendinizi dağılmış bir şekilde hissedebilir, sıkılabilirsiniz.

Bu arada, hatalar konusunda da sizi uyarıyoruz. Rutin iş temponuzla ilgili konularda girişken olmanız için öncelikle sağlıklı olmanız gerekecektir. Çok hızlı tempoda çalışma gerekliliği nedeniyle kolayca yorgun düşebilir, bazı görevlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz.

Kimi anlarda şöyle bir düşündüğünüzde kendinizi gereksiz bir sürü işin ortasında tuhaf hissedebilirsiniz. Sürekli bir meşguliyet hali nedeniyle hayatın keyifli yanlarını tatmanız zorlaşabilir, belirli bir düzen içinde sanki sadece çalışan bir kişisiniz. Dikkatli olmalısınız.

ASLAN

Çevrenizi sizi yanlış yönlendirebilir Venüs burcunuzda geri gidiyor. Duygusal konularda hataya açık bir hafta içindesiniz.

Duygusal konularda takıntılarınız nedeniyle, önce cazip gelen bir teklif daha sonra size itici gelecek. Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız.

Daha sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir.

Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz.

Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz.

Eski bir olay yeniden gündeme gelecektir. Retro Merkür duygusal konularla kafanızı karıştıracaktır.

BAŞAK

Kariyeriniz sizi zorluyor Venüs geri giderken, her şeyi sağlam bir bakış açısıyla ele alarak temkinli hareket etmek yanlısı olduğunuzdan, bu enerji altında kendinizi dağılmış bir şekilde hissedebilir, sıkılabilirsiniz. Rutin iş temponuzla ilgili konularda girişken olmanız için öncelikle sağlıklı olmanız gerekecektir. Çok hızlı tempoda çalışmak gerekliliği nedeniyle kolayca yorgun düşebilir, bazı görevlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz.

Kimi anlarda şöyle bir düşündüğünüzde kendinizi gereksiz bir sürü işin ortasında tuhaf hissedebilirsiniz. Sürekli bir meşguliyet hali nedeniyle hayatın keyifli yanlarını tatmanız zorlaşabilir, unutmayın ki; belirli bir düzen içinde çalışan bir kişisiniz.

TERAZİ

Sessiz ve akışta kalın Venüs geri gidiyor. Bu dönemde düşüncelerinizi yanlış aksettirmeniz nedeniyle, ortak çalışmalarınızda anlaşmazlıklar çıkabilir. Partnerinizle ters düşecek ve bir türlü ortak noktada buluşamayacaksınız.

Böyle durumlarda, sessiz kalmaya çalışmalı, fikirlerinizi kendinize saklamalısınız.

Mümkün olduğunca karşı tarafın düşüncelerine saygı göstermelisiniz.

Enerjinizi zorlama yerine mevcut imkânlarınızı en doğru şekilde kullanmalısınız.

Ruhsal anlamda kendinizi huzurlu hissettiğiniz zaman, kendinizle ilgili daha sağlıklı kararlar veriyorsunuz. Bu dönemde dinlenme anlarınızda bile beyniniz çok yoğun çalışacak. Kendinizi irdeleme konusunda yeterli vaktiniz olacaktır. Duygularınızı baskı altında tutmamalı ve kendinizi yaşamın akışına bırakmalısınız.

AKREP

Sistemlerinizi kontrol etmelisiniz Venüs kariyer evinizde geri gidiyor. Mevcut bir potansiyel sergilerken, çevrenizle iddialaşacaksınız. Engel tanımayan agresif duygular sergileyebilirsiniz. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişileri sınayacak ve disiplinli çalışmalar sağlamak adına motive edeceksiniz.

Güçlü beraberlikler kuracaksınız. Her şeyin en mükemmelini yapmak istiyorsunuz. Bu özelliğiniz bazılarınız için olumsuz bir tablo gibi algılanabilir dikkat edin.

YAY

Duygusal konularda dikkatli olun Venüs ruhsal evinizde geri gidiyor. Beraberliğiniz ve duygusal ilişkileriniz tehlikede.

Aşkla ilgili konuları ertelemenizde yarar var. Sosyal ilişkilerinizde çevrenizi yargılamadan karar vermeli ve düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz. dost ve ortaklıkları zarar görebilir, uzun süren ilişkilerde problemler çıkabilir.

Telefonda arzulamadığınız konuşmalar yaparak iletişim kopuklukları ve olumsuz sonuçlara neden olacak bitişler yaşayabilirsiniz.

Bulunduğunuz konumda ilerlemek ve sesinizi duyurmak istiyorsanız iç dünyanızla ilgili sorunları bir kenara koyarak, çatışmalardan uzak durmalı, bu enerjiyi kariyerinizle ilgili konularda yakıt olarak kullanmalısınız. Merkür geri giderken karşınıza çıkan kişilerin hayatınızda geçici olacağını unutmamalısınız.

OĞLAK

Takıntılarınıza dikkat etmelisiniz Venüs değişim evinizde retro yapıyor.

Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz.

Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Risklere karşı tedbirli olmanızı hatırlatıyoruz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz.

Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın.

Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Bu hafta daha esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz.

Bu ay, sağlığınızın olumlu olmasına rağmen; kendinizi enerjik hissettiğiniz anlarda takıntılarınızı göz ardı etmeye çalışın.

KOVA

Eski aşklar geri geliyor Venüs karşıt ilişkiler evinizde retro yapıyor.

Yakın dostluklar arasında duygusal yakınlaşmalar veya uzun süredir arkadaşlık ettiğiniz bir kişiyle aranızda farklı bir çekim oluşabilir. Özgürlüğünüzü ifade etmek için uzaklara gitme düşlerinizi biraz daha tartmalısınız. İlişkilerinizde çıkacak sorunları dikkate almalısınız. Partnerinizle ayrı dünyaların kişisi olduğunuzu görebilirsiniz. Süregelen gizli bir ilişkiniz varsa, son verebilirsiniz. Yaşadığınız ilişki için ısrarcı bir tutum izliyorsanız; hatalarınızı ve ilişkinizi canlandırmanın yollarını bulmalısınız. Yine sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı bulacak, derin bir çözülme devresine gireceksiniz. Eski sevgililerle sosyal bir aktivite de karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

BALIK

Sorumluluklarınızı ertelemeyin Geri giden Venüs nedeniyle sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını gözlemleyeceksiniz.

Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız. Bu dönem nedenini bilemediğiniz bir gerginlik içinde olacak ve dengelerinizi kurmakta zorlanacaksınız.

Bazılarınız takıntılı bir şekilde kendisine hastalıklar icat edebilir.