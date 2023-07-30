Vahşi ama benzersiz!

Türkiye endemik bitki örtüsünün yanı sıra endemik hayvan türleri bakımından da benzersiz bir ülke. Bazı ülkelerde tek bir endemik bitki bulunmazken Türkiye'de yetişen bitkilerin üçte biri endemiktir. Ülkemiz, endemik hayvan çeşitliliği yönünden de birçok ülkeye göre üst sıralara yerleşiyor. Ankara kedisi, Kangal Köpeği, Van Kedisi, Türk Tazısı, Denizli Horozu, Anadolu Parsı bunlardan sadece birkaçı....

POPÜLASYONUNU ARTIRDI

Ancak bunların arasında öyle bir tür var ki nesli tükenme tehlikesi altında. Ülkemizde kaç tane kaldığı bilinmese de Anadolu Parsı, insanoğlunun tüm bilinçsiz avlanmalarına rağmen bugüne kadar hayatta kalmayı ve hatta popülasyonunu artırmayı başardı. Çok çevik olan Anadolu Parsı'nın, Türkiye'de en çok görüldüğü yerler

Ege Bölgesi, Aydın-Muğla civarları, Toros Dağları ile Köroğlu Dağları ve Doğu Anadolu'nun ormanlık ve dağlık alanları.

POSTU İÇİN AVLADILAR

Anadolu Parsı'na ilk ilmi ismi, 1856 yılında Türkiye'ye gelmiş olan bir Fransız zoolog vermişti: Fellis tuliana. O yıllarda pars, Anadolu'da çok rastlanan bir hayvandı. Fakat özellikle eşsiz güzellikteki postu sebebiyle sıklıkla avlanmalara maruz kalıyordu. 20. yüzyılın başından itibaren aşırı avlanma yüzünden ya da insan yaşamına oluşturdukları tehlikeden dolayı vurularak ya da zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Son olarak Anadolu Parsı'ndan sevindiren bir haber de bu yıl geldi. Anadolu Parsı'nın iki bölgede yeniden görüntülendiği açıkandı.

İLK FOTOĞRAF 1946'DAN

1946 yılında Cafer Tayyar Türkmen tarafından çekilmiş fotoğraf Anadolu Parsı'na ait canlı halde çekilmiş bilinen ilk fotoğraftır.

2020: UZUN YILLAR SONRA YENİDEN

Anadolu Parsı'nın izi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda doğaya yerleştirilen fotokapanlarla sürülüyor. Anadolu Parsı'nın 2020 yılında yeniden Batı Akdeniz'de fotokapanla görüntülenmesi büyük sevinç yarattı.

DERİSİNİ GİYDİRDİLER

Türkiye'nin ilk ve tek diplomalı tahnit ustası (hayvan dondurma) İhsan Yey, 2013 yılında Diyarbakır'da öldürülen Anadolu Parsı'nın derisini, Amerika'dan getirilen mankene giydirdi.

1974 YILINDA SALDIRINCA ÖLDÜRÜLDÜ

17 Ocak 1974 tarihinde Beypazarı ilçesinin 5 km batısında bulunan Bağözü köyünde, Anadolu Parsı bir kadına saldırmış ve bunun üzerine vurularak öldürülmüş. Bu olay 2020 yılına kadar Anadolu Parsı'na ait son resmi kayıt olmuş.

ZARAR VERMENİN BEDELİ 1 MİLYON 200 BİN TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) geçtiğimiz haftalarda, avlanması yasak olan yabani hayvanların 2023-2024 av döneminde avlanmaları halindeki ödenecek tazminat bedellerini açıkladı. Listenin en başında ise Anadolu Parsı yer aldı. Avlanması ve zarar verilmesi kesinlikle yasak olan Anadolu Parsı'na zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 1 milyon 200 bin TL.

AVLANMASI YASAK OLAN DİĞER TÜRLER

Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunu 600 bin TL. Yaban keçisi 300 bin TL. Alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi 200 bin TL. Bozayı, çizgili sırtlan, karakulak 60 bin TL. Kızıl geyik 60 bin TL. Ceylan 40 bin TL. Vaşak, yaban kedisi ve saz kedisi 30 bin TL. Akdeniz foku 25 bin TL. Su samuru ve karaca 15 bin TL. Kurt, alacasansar, oklu kirpi 6 bin TL. Porsuk, gelincik, kokarca, kakım ve sincaplar familyasındaki bütün türler 1200 TL. Kuyruk süren ve kaya sansarı 600 TL. Sürüngen türlerde ise iri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Nil kaplumbağası (Trionys triunguis), Fırat kaplumbağası (Rafetus euphracticus) 25'er bin TL. Çöl varanı 22 bin TL. Beyazbantlı dağ engereği, Wagner engereği, Anadolu engereği, Darevski engereği, Kafkas engereği ve Çoruh engereği için 18'er bin TL. Çöl kobrası, Bolkar engereği, baran engereği ve bozkır engereği için 13 bin TL. Koca engerek, Ağrı engereği, şeritli engerek, burunlu engerek ve Kafkas burunlu engerek için 11 bin TL. İsmi belirtilmeyen diğer tüm sürüngen türler için ise 3 bin TL. Kuş türleri için belirlenen tazminat miktarlarına göre, atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler 22 bin TL. Kelaynak, ince gagalı kervançulluğu 16 bin TL. Tepeli pelikan, mezgeldek, toy, yakalı toy 14 bin TL. Orman horozu, dağ horozu, turnagiller, urkeklik 10 bin TL. Ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller familyasındaki diğer türler 7 bin TL. Peçeli baykuşgiller ve baykuşgiller familyasındaki bütün türler 5 bin TL. Dikkuyruk, paspaş patka, yaz ördeği, Sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu 3 bin 500 TL. Küçük karabatak, tepeli karabatak, küçük sakaca 2 bin 500 TL. Sülün, turaç 2 bin TL. Küçük suçulluğu, kızkuşu, balıkçılgiller familyasındaki bütün türler, ördekgiller familyasındaki korunan diğer türler 1400 TL. Kargagiller 300 TL. Korunan kuşlardan ismi belirtilmeyen diğer türler 1400 TL.