Ergün Yıldızbaş Çeşme’ye değer katıyor

Sadece 150 günde tamamladığı Genesis Hotel & Spa projesi ile bütün dikkatleri üzerine çeken Yıldızbaş Real Estate Investments Kurucusu ve Başkanı Ergün Yıldızbaş, Çeşme'ye değer katan projeler üretmeye devam ediyor. Yıldızbaş, başarı merdivenleri tek başına tırmanarak bugün olduğu noktaya geldi. Yılların vermiş olduğu tecrübesi ve işine olan sevgisi ile Çeşme'de yatırım yapacakların güvenle danıştığı bir gayrimenkul uzmanı haline gelen Ergün Yıldızbaş, yaptığı projelerle, modern mimarilerin mükemmel örneklerini hayal gücü ve titiz çalışmaları sonucunda hayata geçiriyor. Yıldızbaş Real Estate Investments Başkanı Ergün Yıldızbaş, Alaçatı'nın kalbinde, her anlamda zengin, benzersiz ve sıra dışı bir atmosfere sahip Genesis Hotel & Spa'yı, sadece 150 gün gibi kısa bir sürede inşa ederek Çeşme'de bir rekora imza atmış ve adından söz ettirmişti.

BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTİYOR

Genesis Hotel & Spa'nın yurt içi ve yurt dışı çevrelere kendini ispatlayarak konfor ve lüksü bir arada sunma özelliğini kısa zamanda yakaladığını söyleyen Ergün Yıldızbaş, projenin ilk aşamalarında tedarik sorunları ve planlama engelleri ile karşılaşmalarına rağmen, sorunların her zaman üstesinden geldiklerini dile getirdi. Proje süreçlerinde sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları önceliklendirdiklerini vurgulayan Ergün Yıldızbaş, bu konuda çığır açtıklarını ifade ederek, "Yenilikçi tasarımlarımız ve enerji verimliliğimiz ile projelerimiz, diğer projelere örnek oluyor. Alaçatı bölgesinde mevcut butik otellerde ve yeni yapılacak yapılarda çıtayı yükselttiğimizi düşünüyorum. Bölgede kalitenin tercih edilmesinden dolayı çevre işletmelerin de bizi daha çok örnek almasına sebep olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK

Sıkı proje yönetimi, esnek problem çözme yeteneği ve sürdürülebilirlik konusundaki tutkusu ile başarı merdivenlerini bir bir çıkan Yıldızbaş Real Estate Investment Başkanı Ergün Yıldızbaş, bu sayede projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağladı. İnşaat sektörüne yeni bir soluk getirdiklerine dikkat çeken Yıldızbaş, bugün Yıldızbaş Gayrimenkul Projesi'nin Çeşme'nin sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu proje, başarının sadece sonuçta değil, süreçte olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Çeşme yarımada bölgesinde lüks gayrimenkullerin satışlarına ve sıra dışı projelerin oluşumuna katkı sağladıklarını belirten Yıldızbaş, "İnşaat alanında kadro ve ekibimiz bölge kapasitesinin üstünde. Yarımadaya yakışacak üst düzey projelerimiz var. Bu projeler ile ilgili çalışmalarımız bulunuyor. Daha etkili olacak eserleri kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.