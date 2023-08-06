Onlar gerçek Esnaf

Yemekleriyle, müzikleriyle ve dans etmekten kimsenin göremediği dondurma tatlısı ile adından söz ettiren Esnaf Alaçatı'da yaz akşamları dolu dolu geçiyor. 2016 yılından bu yana Alaçatı'da bir marka haline gelen Esnaf, müdavimi olunan menüleri, DJ performansı, muhteşem ambiyansı ile misafirlerini ağırlıyor. İşletmeciliğini başarılı iş insanı Atilla Bingöl'ün yaptığı Esnaf Alaçatı'nın bu başarısının yolu aile olmak ve çok çalışmaktan geçiyor. Esnaf Alaçatı'nın işletme müdürlüğünü Mehmet Ali Yati yapıyor. Esnaf ailesinde 7'nci yılını geride bırakan Yati, meslekte 25'inci yılını kutluyor.

TAM BİR AİLE ORTAMI

Esnaf ailesine dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yati, "7'nci yılımı geride bırakıyorum ama kendimi işe gitmiş saymıyorum, çünkü çok güzel bir aile ortamımız var" dedi. Alaçatı'nın gözde mekanı Esnaf'ın mutfağı ise Devran Karaalp'e emanet. 22 yıldır bu sektöre emek veren Karaalp, Esnaf'ın menüsünü oluştururken önceliğin her zaman 'misafir yorumları' olduğuna dikkat çekerek, "Bazen bir haftada 4 ürün değiştirdiğimiz oluyor. Bu şefler için zor olsa da büyük bir haz. Günün sonunda çıkan ürünlerin lezzetli ve herkes tarafından yenilebilir olması gerekiyor" dedi.